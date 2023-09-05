Ученые рассказали о пользе пива

Разумеется, только в умеренных количествах.

Ученые заявили, что умеренное количество пива полезно для здоровья кишечника и иммунной системы. По словам исследователей, это связано с набором полезных бактерий, которые приносят пользу кишечнику.

Исследование, проведенное Даляньским медицинским университетом в Китае, утверждает, что полифенолы, клетчатка и этанол в пиве являются ключевыми ингредиентами для укрепления иммунной системы. Они обнаружили, что полифенолы более эффективны, чем пробиотики, если употреблять их в умеренных количествах.

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«Как давний напиток брожения, пиво богато многими незаменимыми аминокислотами, витаминами, микроэлементами и биологически активными веществами, которые участвуют в регуляции многих физиологических функций человека. Полифенолы в солоде и хмеле пива также являются важными активными соединениями, которые взаимодействуют в обоих направлениях с микробиомом кишечника. Благодаря преобразованию субстратов пива, образованию биологически активных конечных продуктов и наличию микроорганизмов некоторые из его компонентов оказывают похожее или даже большее действие, чем пробиотики», – пишут исследователи.

Ученые также заявили, что различные компоненты пива могут предотвратить возникновение заболеваний в будущем, таких как атеросклероз и болезни сердца, а также улучшить кровообращение.

«Объединяя результаты исследований на людях и животных, можно прийти к единому мнению, что умеренное потребление пива оказывает благотворное влияние на иммунную систему по сравнению со злоупотреблением алкоголем или воздержанием. Когда потребление алкоголя контролируется в безопасных пределах, совокупное воздействие алкоголя и других компонентов метаболизма на кишечную флору заслуживает более всестороннего анализа», – говорят ученые.

Однако исследователи предупреждают, что чрезмерное употребление алкоголя увеличивает риск серьезных заболеваний, таких как болезни сердца, инсульт, заболевания печени и некоторые виды рака.