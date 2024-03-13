Потусторонние звуки в финской пещере объясняли присутствием духов умерших.
Ученые выяснили причину загадочных звуков в пещере Пирункиркко в Финляндии, с которой связано множество загадок. Внутри пещера представляет собой коридор с гладкими стенами, при этом в ней регулярно слышали странные звуки, которые, среди прочего, объясняли присутствием злых духов или душ умерших. Также считалось, что шаманы и знахари в пещере Пирункиркко могут чувствовать энергию.
Именно поэтому пещеру и прозвали Пирункиркко — в переводе с финского «чертова церковь».
Раскрыть тайны этого загадочного места решили исследователи из университета Восточной Финляндии, которые провели акустические замеры. Они выяснили, что звуковая волна, образующаяся между параллельными краями пещеры, провоцирует резонанс: тон частотой в 231 герц был слышен в течение пары секунд.
Это удивительно, поскольку в искусственной среде резонанс — обычное явление, а вот в природе он встречается редко. Впрочем, пещеры, подобные финской Пирункиркко, есть и в других странах мира — в том числе во Франции и в Испании.
Ранее сообщалось, что во время раскопок в южной галерее знаменитой Денисовой пещеры в Алтайском крае была найдена диадема, сделанная из трубчатой кости крупного млекопитающего.
Ученые воссоздали страшный звук ацтекского свистка смерти
Читайте также
Ученые разгадали тайну странных звуков в «Чертовой церкви»
Как найти время на отдых и хобби: 4 устройства, которые сделают домашние дела за вас
ДНК-анализ паутины показал страшные результаты
Ученые планируют возродить мамонтов уже в 2028 году
Искусственный интеллект научился распознавать разговоры дельфинов