Ученые разгадали тайну странных звуков в «Чертовой церкви»

Потусторонние звуки в финской пещере объясняли присутствием духов умерших.

Ученые выяснили причину загадочных звуков в пещере Пирункиркко в Финляндии, с которой связано множество загадок. Внутри пещера представляет собой коридор с гладкими стенами, при этом в ней регулярно слышали странные звуки, которые, среди прочего, объясняли присутствием злых духов или душ умерших. Также считалось, что шаманы и знахари в пещере Пирункиркко могут чувствовать энергию.

Именно поэтому пещеру и прозвали Пирункиркко — в переводе с финского «чертова церковь».

Раскрыть тайны этого загадочного места решили исследователи из университета Восточной Финляндии, которые провели акустические замеры. Они выяснили, что звуковая волна, образующаяся между параллельными краями пещеры, провоцирует резонанс: тон частотой в 231 герц был слышен в течение пары секунд.

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Это удивительно, поскольку в искусственной среде резонанс — обычное явление, а вот в природе он встречается редко. Впрочем, пещеры, подобные финской Пирункиркко, есть и в других странах мира — в том числе во Франции и в Испании.

Ранее сообщалось, что во время раскопок в южной галерее знаменитой Денисовой пещеры в Алтайском крае была найдена диадема, сделанная из трубчатой кости крупного млекопитающего.