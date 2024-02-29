Ученые разгадали тайну загадочных дыр на дне Северного моря

Ранее ученые связывали их с метаном.

В мутных водах Северного моря морское дно усеяно небольшими углублениями. Ямы имеют круглую или овальную форму, ширину от нескольких метров до более 60 метров, но глубину всего около 10 сантиметров. Некоторые ямы, похоже, слились, образовав продолговатые впадины.

Такие ямы обычно образуются, когда из осадка выходят жидкости, содержащие метан или грунтовые воды. Но новое исследование предполагает, что тысячи, а возможно, и миллионы ям в Северном море и других местах на самом деле могут быть местом охоты морских свиней. Команда показала, что эта и другая мегафауна могут играть большую роль в формировании морского дна.

В течение многих лет ученый-геолог Йенс Шнайдер фон Даймлинг из Кильского университета скептически относился к тому, что ямы Северного моря образовались из-за утечки метана. Дно Северного моря состоит из пористого песка и имеет сильные течения, которые не способствуют накоплению метана в осадках.

«На самом деле я не видел никаких механизмов, накапливающих метан. Мы изучили тысячи миль данных о мелководном газе и просто не нашли его», – Йенс Шнайдер фон Даймлинг.

Шнайдер фон Даймлинг подтвердил свои подозрения, когда вместе с коллегами поучаствовал в исследовательском круизе в Северном море. Картографические исследования, направленные на обнаружение метана в отложениях с использованием поддонного эхолота, который представляет собой разновидность гидролокатора, отражающего звук от морского дна для получения изображения мелководных недр, ничего не дали.

Чтобы лучше рассмотреть ямы, команда использовала многолучевой эхолот, который позволяет проводить исследования морского дна в высоком разрешении. В то время как старые многолучевые технологии могли полностью пропустить ямы, многолучевой инструмент позволил исследователям тщательно изучить форму углублений вплоть до сантиметрового масштаба.

Многолучевой эхолот показал, что ямы на самом деле не имели конической формы, как если бы узкая струя метана прорывалась сквозь отложения.

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«Что делает их исключительными, так это то, что глубина не меняется в зависимости от соотношения сторон. Независимо от ширины ямы имеют глубину примерно 10 сантиметров», – Йенс Шнайдер фон Даймлинг.

В поисках того, что могло образовать ямы, Шнайдер фон Даймлинг позвонил биологу и другу-дайверу, который рассказал ему о том, как морские свиньи (Phocoena phocoena) рыскают по морскому дну в поисках песчаных угрей. После этого звонка Шнайдер фон Даймлинг объединился с биологами, изучающими морских свиней.

Группа использовала существующие модели для прогнозирования мест обитания угрей и морских свиней и наложила на них океанографические данные о течениях. (И морские свиньи, и песчанки обитают там, где сильные течения). Они обнаружили, что места обитания морских свиней и угрей пересекаются с территорией их исследования. Вернувшись на воду с помощью эхолота, исследователи обнаружили, что там, где они ожидали встретить морских свиней и песчаных угрей, они также обнаружили больше ям.

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Шнайдер фон Даймлинг сказал, что надеется когда-нибудь получить фотографическое доказательство того, как морская свинья роет яму, но рассчитывать на это сложно, поскольку воды Северного моря слишком мутные, что проблемно для непосредственных наблюдений, а морские свиньи – довольно пугливые животные.

На данный момент исследователи работают с учеными из Ирландии, чтобы подтвердить, что их прогнозы о местах ям, основанные на среде обитания морских свиней, применимы к районам за пределами Северного моря.

Результаты исследования показали, что крупные животные, возможно, оказали большее влияние на формирование морского дна и мобилизацию отложений, чем считалось ранее, сказал Шнайдер фон Даймлинг.