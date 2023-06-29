Ученые разгадали загадку кровавых водопадов в Антарктиде

Они уверяют, что это открытие в будущем может помочь найти жизнь на других планетах.

Ярко-красный водопад – это явно не то, что вы ожидали бы среди ледяных пейзажей Антарктиды, но именно такой Кровавый водопад можно наблюдать у подножия ледника Тейлор. Группа ученых утверждает: давняя тайна вод «кровавого водопада» Антарктиды теперь разгадана.

Причудливое и жутковатое зрелище впервые обнаружил в 1911 году геолог Томас Гриффит Тейлор. Тогда ученый решил, что причина всему – какие-то красные водоросли. Спустя полвека исследователи пересмотрели свое отношение к «кровавым водопадам» и решили, что необычный оттенок получается из-за высокой доли содержания оксида железа.

Самое интересное, что сперва водопад выглядит обычно, с прозрачной водой, но вскоре после выхода из-подо льда она становится красной. Считалось, что «кровавая» вода поступает из соленого подледного озера, образовавшегося при затоплении впадин морской водой и последующей блокировкой его льдом несколько миллионов лет назад. Выйдя на поверхность, железо впервые за тысячелетия окисляется на воздухе, и вода меняет цвет.

Во время нового исследования ученые, взяв образцы воды, обнаружили, что железо появляется здесь в неожиданной форме. Технически это не минерал – вместо этого он принимает форму наносфер, в сто раз меньших, чем человеческие эритроциты.

«Как только я посмотрел на изображения под микроскопом, я увидел там эти маленькие наносферы, они были богаты железом. В них есть много разных элементов, кроме железа – кремний, кальций, алюминий, натрий – и все они разные. Чтобы быть минералом, атомы должны быть организованы в очень специфическую кристаллическую структуру. Эти наносферы не являются кристаллическими, поэтому методы, использовавшиеся ранее для исследования твердых тел, их не обнаруживали», – Кен Ливи, ведущий автор исследования.

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Исследование имеет значение не только для изучения Антарктиды, но и для космоса. Всего несколько лет назад ученым удалось отследить воду Кровавого водопада до ее источника – того самого подледного озера, находящегося под высоким давлением, без света и кислорода и микробной экосистемы. Эта вода оставалась изолированной в течение миллионов лет. Жизнь может существовать и на других планетах в таких же сложных условиях, но мы пока не имеем нужного оборудования, чтобы обнаружить ее.

«Наша работа показала, что анализ, проведенный роверами (дистанционно управляемыми аппаратами – прим. редакции), неполный и недостаточный, чтобы определить настоящую природу материалов окружающей среды на поверхности планет. Это особенно верно для более холодных планет, таких как Марс, где образованные материалы могут быть наноразмерными и некристаллическими.

Следовательно, наши методы идентификации этих материалов не подходят. Чтобы по-настоящему понять природу поверхности каменистых планет, необходим электронный микроскоп, но в настоящее время разместить его на Марсе невозможно», – заключает Ливи.