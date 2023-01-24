Ученые реконструировали портрет 8-летнего неандертальца, жившего более 30 000 лет назад

Они использовали череп, найденный в пещере Тешик-Таш в Узбекистане в 1938 году.

Лицо восьмилетнего мальчика-неандертальца, умершего более 30 000 лет назад, было реконструировано учеными по черепу, первоначально найденному в пещере Тешик-Таш в Узбекистане в 1938 году. Портрет представляет собой трехмерную реставрацию окаменелости черепа неандертальца, которая показывает, что у мальчика был маленький вздернутый нос. Череп представляет собой первую окаменелость неандертальца, обнаруженную в Азии.

Команда, возглавляемая китайским университетом Цзилинь и российским Московским государственным университетом, считает, что реставрация показывает форму лица доисторических людей в Евразии и отображает морфологические характеристики неандертальцев в Центральной Азии.

Череп, получивший название Тешик-Таш 1, был найден в неглубокой яме внутри пещеры вместе с пятью парами рогов сибирского козерога и скелетами птиц. Это свидетельствует о том, что это было ритуальное захоронение.

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Однако только в 2021 году исследователи из Института Макса Планка определили мальчика как неандертальца. Команда проанализировала лобную кость черепа, отметив, что форма соответствовала форме других неандертальских черепов. А анализ ДНК показал, что Тешик-Таш 1 нес мтДНК неандертальского типа.

Приблизительно к восьми годам ребенок достаточно созрел физически, чтобы проявлять отличительные черты неандертальца, такие как большое лицо и область носа, длинный низкий череп, нижняя челюсть без большого подбородка и формирующиеся надбровные дуги.

Оригинальный череп был реконструирован примерно из 150 фрагментов. Команда загрузила скан черепа и дополнила недостающие части, что позволило им наложить цифровые мышцы, кожу и завершить реконструкцию чертами лица мальчика.

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«Окаменелости неандертальцев, вымерших родственников современного человека, были впервые обнаружены в Долине неандертальцев в Германии и когда-то были широко распространены по всей Евразии», – Чжан Цюаньчао, глава исследовательской группы Цзилиньского университета.

Долгое время считалось, что неандертальцы бродили по ландшафтам Европы только во время последнего ледникового периода, но исследование, проведенное Вашингтонским университетом в 2015 году, показало, что они, возможно, распространились дальше на восток и жили там вместе с современными людьми дольше, чем считалось ранее.

Анализ следов неандертальской ДНК, обнаруженных в геномах современных людей, показал, что люди в Восточной Азии несут от 15 до 30 процентов больше неандертальской ДНК, чем европейцы.

Джошуа Эйки, генетик из Вашингтонского университета, и его коллега Бенджамин Верно проанализировали отличительные черты ДНК 379 современных европейцев и 286 современных выходцев из Восточной Азии из Китая и Японии. Используя компьютерные модели, они попытались смоделировать, как могли возникнуть смеси ДНК неандертальцев, наблюдаемые в геномах Европы и Восточной Азии.

Череп Тешик-Таш 1 Фото: Jilin University

Они пришли к выводу, что одна теория о том, что современные европейцы больше скрещивались с популяциями из Африки, чтобы разбавить неандертальскую ДНК, которую они несли, маловероятна. Они обнаружили, что более вероятно, что предки восточноазиатских популяций скрещивались с неандертальцами более одного раза.

Но тот факт, что люди постоянно мигрировали на протяжении всей своей истории, усложняет эти анализы, поэтому точно сказать, где происходили взаимодействия с неандертальцами, трудно.

«Возможно, например, что все скрещивания с неандертальцами произошли на Ближнем Востоке, до того, как предки современных неафриканцев расселились по Евразии. В модели из статьи предки всех неафриканцев скрещивались с неандертальцами, а затем разделялись на несколько групп, которые позже стали европейцами, выходцами из Восточной Азии.

Вскоре после того, как они разделились, предки жителей Восточной Азии еще немного скрещивались с неандертальцами. Важно то, что мы показываем, что неандертальцы встречались не один раз в нашей истории. Похоже, мы встречались с ними несколько раз. Но по мере того, как мы сможем наблюдать за представителями все большего и большего числа популяций, мы надеемся получить лучшее представление о том, где были наши предки и где они могли взаимодействовать с неандертальцами», – пишут исследователи.