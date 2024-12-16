Ученые узнали, в каком возрасте наступает старость у собак

Представители мелких пород стареют медленнее крупных сородичей.

Исследования ученых из Ливерпульского университета (Великобритания) и Университета Лоранда Этвеша (Будапешт) помогли выяснить, что собаки начинают стареть раньше, чем считалось ранее. Собаки становятся пожилыми после достижения возраста семи лет, а после 12,5 лет считаются старыми.

На основе анализа ветеринарных данных выяснилось, что большинство собак, отнесенных к пожилым, были старше 7,25 лет. Средний возраст 832 собак, признанных старыми, составил 12,5 года. Мелкие породы, такие как джек-рассел-терьеры, старели медленнее — их средний возраст составлял 14,1 года.

У крупных пород, например, у лабрадоров, старение происходило быстрее — в пределах от 10,5 до 13,6 лет, в среднем около 12 лет. Бордер-колли достигали старости приблизительно в 12,7 лет, а кокер-спаниели — в 11,7 лет.

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Самыми распространенными проблемами здоровья у пожилых собак являются избыточный или недостаточный вес (35%), заболевания опорно-двигательного аппарата (33%), болезни зубов (31%, чаще всего у кокер-спаниелей), кожные заболевания (28%) и нарушения пищеварения (22%). Исследователи подчеркивают важность регулярного наблюдения у ветеринара и профилактических мер для поддержания здоровья собак в старости.

Ранее ученые выяснили, насколько сильно собаки любят людей.