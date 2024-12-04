Ученые в недоумении: косатки снова плавают с мертвыми рыбами на голове

Впервые морских млекопитающего с мертвой рыбой на голове заметили еще в 1987 году.

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Косатки вновь оказались в центре внимания ученых в районе Пьюджет-Саунд и около мыса Пойнт-Но-Пойнт в штате Вашингтон (США): они плавали с мертвыми рыбами на голове. Это явление получило название «лососевая шляпа». Впервые такая картина была зафиксирована летом 1987 года, но позже выяснилось, что подобное поведение встречалось и у косаток вблизи Аляски.

Началось все с одной самки косатки с западного побережья, которая внезапно начала носить рыбу на голове, и вскоре этому необычному поступку стали подражать и другие особи.

Эндрю Фут, эколог-эволюционист из Университета Осло в Норвегии, высказал мнение, что некоторые особи, которые вели так себя ранее, могли воспроизвести подобное поведение спустя десятилетия. Ученые предполагают, что это связано с большим количеством рыбы в данной местности.

В настоящее время в южных районах Пьюджет-Саунда отмечается высокая численность кеты, и есть вероятность, что косатки играют с излишками пищи, что и приводит к образованию «лососевых шляп». Похожие ситуации могут происходить и у берегов Аляски. Для проверки этой гипотезы исследователи планируют использовать подводные дроны с камерами. Однако, если окажется, что косатки просто играли с рыбой перед тем, как выбросить ее, гипотезу об избытке пищи придется пересмотреть.

Ранее сообщалось, что банда косаток придумала жестокую стратегию охоты на безобидных китовых акул.