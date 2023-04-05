Ученые воссоздали лицо самого старого человека, когда-либо найденного в Египте

Реалистичное изображение лица человека, жившего 30 000 лет назад на территории современного Египта, может дать ключ к пониманию эволюции человека.

В 1980 году археологи обнаружили останки мужчины в Назлет Хатер 2, месте археологических раскопок в долине Нила в Египте. Антропологический анализ показал, что на момент смерти мужчине африканского происхождения было от 17 до 29 лет, а его рост составлял примерно 1,6 метра.

Согласно выводам ученых, этот скелет является старейшим останком Homo sapiens, найденным в Египте, и одним из старейших в мире. Однако о нем мало что было известно, кроме того, что он был похоронен рядом с каменным топором.

Теперь, более 40 лет спустя, группа бразильских исследователей создала изображение лица человека, используя десятки цифровых изображений, которые они собрали, рассматривая его останки, которые являются частью коллекции Египетского музея в Каире.

«Скелет сохранил большую часть костей, хотя были и некоторые утраты, такие как отсутствие ребер, рук, голеней, а также левой ступни. Но основная структура для аппроксимации лица, череп, хорошо сохранилась», – Моасир Элиаш Сантуш, ученый из Археологического музея Сиро Фламариона Кардосо в Бразилии.

Одной из характеристик черепа, которая привлекла внимание исследователей, была челюсть и то, чем она отличалась от более современных челюстей. Часть черепа также отсутствовала, но команда скопировала и отразила ее, используя противоположную сторону черепа, и использовала точки данных компьютерной томографии (КТ).

Реклама

«Череп в целом имеет современную структуру, но часть его имеет архаичные элементы, такие как челюсть, которая намного крепче, чем у современных мужчин. Когда я впервые увидел череп, я был впечатлен этой структурой, и в то же время мне было любопытно узнать, как он будет выглядеть после воссоздания изображения», – Сисеро Мораиш, соавтор исследования.

Сшивая изображения в цифровом виде в процессе, известном как фотограмметрия, исследователи создали две виртуальные 3D-модели человека. Первый представлял собой черно-белое изображение с закрытыми глазами в нейтральном состоянии, а второй представлял собой более художественный подход с изображением молодого человека с взлохмаченными темными волосами и подстриженной бородой.

Этапы фотограмметрии черепа и начальной анатомической деформации, приводящие к структурному восстановлению черепа, частичная аппроксимация лица и сегментация эндокаста Фото: Moacir Elias Santos / Cícero Moraes

«В целом люди думают, что аппроксимация лица работает как в голливудских фильмах, где конечный результат на 100% похож на человека в жизни. На самом деле это не совсем так. То, что мы делаем – это приблизительно то, что могло бы быть лицом, с доступными статистическими данными, и в результате получается очень простая структура.

Однако всегда важно очеловечивать лицо человека при работе с историческими персонажами, так как, дополняя структуру волосами и цветами, идентификация с публикой будет большей, вызывая интерес и, кто знает, может быть, желание изучить больше о конкретном предмете или археологии и истории в целом», – говорит Мораиш.

Исследователи надеются, что взгляд на этого древнего человека поможет археологам лучше понять, как люди развивались с течением времени.