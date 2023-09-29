Ученые воссоздали страшный звук ацтекского свистка смерти

Древний предмет могли использовать для ритуалов и жертвоприношений.

Ученые из США при помощи 3D-принтера изготовили копию древнего свистка ацтеков из пирамид в центральной Мексике. Археологи нашли зловещий предмет в форме черепа в руках скелета, когда проводили масштабные раскопки в конце 90-х.

На тот момент находке не придали особого значения — но один из археологов не удержался и решил дунуть в свисток. Он услышал ужасающий звук, одновременно напоминающий рев урагана и крики тысячи людей. Теперь при помощи современных технологий его удалось с точностью повторить.

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Причем науке точно не известно, как именно ацтеки использовали оригинальный свисток. Предположительно, этот страшный звук мог быть частью ритуальных обрядов и даже жертвоприношений.

Ранее сообщалось, что мексиканские археологи, проводившие раскопки на центральной площади древнего города майя Кулуба, обнаружили любопытный кубический камень и заявили, что когда-то он был жертвенным алтарем.