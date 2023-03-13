Ученые возродили древний «зомби-вирус». И он все еще заразен

Отличный сюжет для фильма ужасов.

Ученые возродили древние «зомби-вирусы» из вечной мерзлоты и обнаружили, что они все еще могут заражать живых одноклеточных амеб. Вероятность того, что эти вирусы могут заражать животных или людей, пока не определена. Но исследователи говорят, что вирусы из вечной мерзлоты вполне можно рассматривать как угрозу общественному здравоохранению.

Вечная мерзлота – это слой почвы, который остается полностью замороженным круглый год – по крайней мере, так было до того, как из-за деятельности человека начали повышаться глобальные температуры. Вечная мерзлота покрывает около 15 процентов суши в Северном полушарии.

Из-за изменения климата вечная мерзлота сейчас быстро тает, открывая множество остатков древней флоры, фауны и не только – от вирусов и бактерий до шерстистых мамонтов и безупречно сохранившегося пещерного медведя.

Французский исследователь Жан-Мишель Клавери обнаружил штаммы замороженного вируса возрастом 48 000 лет на нескольких участках вечной мерзлоты в Сибири. Самый старый штамм, которому 48 500 лет, был получен из образца почвы из подземного озера, а самым молодым образцам было 27 000 лет. Один из молодых образцов как раз был обнаружен в туше шерстистого мамонта.

Некоторые ученые опасаются, что по мере того, как изменение климата нагревает Арктику, таяние вечной мерзлоты может привести к высвобождению древних вирусов, которые не контактировали с живыми существами в течение тысяч лет. Таким образом, у растений, животных и людей не окажется иммунитета к ним, и они будут фактически беззащитны.

«Вы должны помнить, что наша иммунная защита была разработана в тесном контакте с микробиологической средой. Если в вечной мерзлоте спрятан вирус, с которым мы не контактировали тысячи лет, возможно, наша иммунная защита не справится с ним», – Биргитта Эвенгорд, почетный профессор кафедры клинической микробиологии Университета Умео в Швеции.

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Клавери не первый раз возрождает древние вирусы, или, как он их называет, «зомби-вирусы». Он публикует исследования по этой теме с 2014 года и говорит, что кроме него очень немногие исследователи серьезно относятся к таким вирусам.

«Предполагается, что "зомби-вирусы" редки и не представляют угрозы для общественного здравоохранения, но это ошибочное мнение», – пишет Клавери в статье, опубликованной в журнале Viruses.

В этом исследовании Клавери и его команда смогли возродить несколько новых штаммов «зомби-вирусов» и обнаружили, что каждый из них все еще может заражать культивируемых амеб.

«Мы рассматриваем эти заражающие амеб вирусы как суррогаты всех других возможных вирусов, которые могут быть в вечной мерзлоте. Мы видим следы многих других вирусов. Поэтому мы знаем, что они там. Мы не знаем наверняка, живы ли они», – Жан-Мишель Клавери.

Текущие исследования замороженных вирусов, таких как «зомби-вирус» Клавери, помогают ученым лучше понять, как функционируют древние вирусы и могут ли они потенциально заражать животных или людей. Это не просто вирусы. Древние бактерии также могут быть высвобождены и реактивированы даже спустя два миллиона лет, по мере таяния вечной мерзлоты. Некоторые ученые считают, что именно это произошло в 2016 году, когда в Сибири были зафиксированы вспышки бактериальной инфекции сибирской язвы у людей и северных оленей.