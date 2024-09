Ученые возродили вымершее библейское дерево

Это удалось сделать благодаря семечку возрастом в тысячу лет.

Команда ученых из разных стран, включая Израиль, Швейцарию и США, смогла вернуть к жизни давно исчезнувшее дерево, используя семечко возрастом около 1000 лет. Эксперты утверждают, что растение принадлежит к семейству, упомянутому в Библии. Семена были обнаружены в одной из пещер на территории Иудейской пустыни в конце 1980-х годов. Анализ показал, что они появились между 993 и 1202 годами нашей эры.

Чтобы вырастить дерево из древнего семечка, команде потребовалось около 14 лет. В настоящее время растение достигает высоты около трех метров. Исследователи определили, что дерево относится к роду Commiphora, который входит в семейство мирровых и ладановых (Burseraceae), и включает около 200 современных видов растений.

Это дерево тесно связано с тремя видами Commiphora — C. angolensis, C. neglecta и C. tenuipetiolata, — которые встречаются в Южной Африке. Эксперты предполагают, что в прошлом такие деревья росли на территории Южного Леванта, включая современный Израиль, Палестину и Иорданию.

Выращенное специалистами дерево может быть источником библейского «цори» — лечебного смолистого экстракта, упомянутого в книгах Бытия, Иеремии и Иезекииля. Было установлено, что листья и стебли данного растения содержат большое количество сквалена — натурального маслянистого вещества с антиоксидантными и сглаживающими кожу свойствами.

