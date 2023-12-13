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Ученые впервые нашли сородича ти-рекса с остатками ужина в желудке

Фото: Unsplash

Уникальные остатки динозавра специалисты нашли в Канаде.

Международная группа палеонтологов под руководством ученых из Университета Калгари (Канада) впервые описала динозавра из семейства тираннозаврид, которого обнаружили с остатками добычи в желудке. При этом, как выяснили специалисты, рацион молодых хищников отличался от их более зрелых сородичей. Скелет шестилетнего горгозавра (в переводе с древнегреческого – страшный или грозный ящер) нашли в провинциальном парке динозавров Альберты. Этот представитель тираннозаврид жил 75 миллионов лет назад. 

Уже в лаборатории специалисты нашли среди останков горгозавра кости голеней, которые принадлежали двум птицеподобным динозаврам из рода читипати. Принято считать, что читипати передвигались на двух ногах, а также имели перья, крылья и клювы. По размерам они сильно уступали массивным травоядным динозаврам, на которых охотились взрослые тираннозавры. Таким образом по мере взросления тираннозавриды меняли свой рацион.

Фото: Science Advances

Молодые тираннозавры — мезохищники — имели тонкие головы, ноги, а также острые зубы. К 11 годам их размеры увеличивались практически в 10 раз, а масса превышала четыре тонны. Черепа расширялись, а зубы вырастали в длину до 30 сантиметров. При этом смена экологической ниши и рациона позволяла молодым и зрелым особям не конкурировать за пищу.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области нашли фрагменты скелета ранее неизвестного науке динозавра — это первая подобная находка на территории страны.

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