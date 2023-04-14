Ученые впервые нашли в космосе двойного коричневого карлика

Сделать это помог космический телескоп «Джеймс Уэбб».

Международная группа астрономов нашла двойного коричневого карлика класса Y при помощи космического телескопа «Джеймс Уэбб». Коричневый карлик WISE J033605.05-014350.4 (W0336) подкласса Y0 впервые был обнаружен в 2012 году. Его от Земли отделяют около 32,7 световых лет в направлении созвездия Эридан, а температура карлика составляет всего лишь около 460 кельвинов (примерно 186 °C).

Между тем в рамках нового исследования астрономы нашли субзвездного компаньона W0336 – также коричневого карлика. Объекты разделяют 0,97 астрономической единицы, что сравнимо с расстоянием между Солнцем и Землей.

Коричневые карлики — это субзвездные объекты, находящиеся по массе между газовыми гигантами и легкими звездами. Масса этих карликов сравнима с массой 80 Юпитеров — это ниже того предела, при котором начинается термоядерное горение водорода. Температура коричневых карликов класса Y ниже 500 кельвинов — это самые холодные и тусклые субзвездные объекты из всех, что найдены на сегодняшний день.

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Масса нового коричневого карлика – от 8,5 до 18 масс Юпитера, а эффективная температура достигает 415 кельвинов (около 140 °C). Орбитальный период системы равен семи годам, а возраст оценивается в 1-3 миллиарда лет. При этом, согласно предсказанию эволюционной модели, эта система может быть даже старше пяти миллиардов лет. В настоящее время сложно сказать, является ли W0336 типичным двойным ультрахолодным карликом или же ученые нашли специфическую двойную звездную систему с необычными свойствами.

Ранее сообщалось, что космический телескоп «Джеймс Уэбб» заглянул в сердце туманности Ориона.