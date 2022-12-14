Ученые впервые нашли в янтаре сперму древнего таракана

Возраст образца насчитывает 30 миллионов лет.
Американский ученый Джордж Пойнар-младший, почетный профессор Колледжа наук Орегонского государственного университета, заявил об обнаружении нового вида тараканов, названного Supella dominicana. Самец этого вида был обнаружен в куске доминиканского янтаря возрастом около 30 миллионов лет. Это первый известный науке ископаемый таракан, который был найден вместе со сперматозоидами.
По словам профессора Пойнара-младшего, насекомое вида Supella dominicana отличает желтая поперечная полоса на крыльях. Ее аналог есть и на туловище таракана: полоса как бы делит его на две части. Защищалось древнее насекомое при помощи длинных шипов на лапках. Причем особенно внушительными они были на задних конечностях таракана.
Специалист также нашел у Supella dominicana пучок сперматозоидов с темными акросомами — особыми структурами, покрывающими их головки. Новый вид насекомых, открытый Джорджем Пойнаром-младшим, приходится родственником тем тараканам, которые сегодня живут в Африке и Азии.
Ранее сообщалось, что в карьере Калининградского янтарного комбината нашли кусок янтаря с доисторической стрекозой, заключенной внутри него. При этом древнее насекомое сохранилось целиком, а не фрагментами, как обычно бывает.
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