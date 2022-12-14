Ученые впервые нашли в янтаре сперму древнего таракана

Возраст образца насчитывает 30 миллионов лет.

Американский ученый Джордж Пойнар-младший, почетный профессор Колледжа наук Орегонского государственного университета, заявил об обнаружении нового вида тараканов, названного Supella dominicana. Самец этого вида был обнаружен в куске доминиканского янтаря возрастом около 30 миллионов лет. Это первый известный науке ископаемый таракан, который был найден вместе со сперматозоидами.

По словам профессора Пойнара-младшего, насекомое вида Supella dominicana отличает желтая поперечная полоса на крыльях. Ее аналог есть и на туловище таракана: полоса как бы делит его на две части. Защищалось древнее насекомое при помощи длинных шипов на лапках. Причем особенно внушительными они были на задних конечностях таракана.

Таракан вида Supella dominicana Фото: Университет штата Орегон

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Специалист также нашел у Supella dominicana пучок сперматозоидов с темными акросомами — особыми структурами, покрывающими их головки. Новый вид насекомых, открытый Джорджем Пойнаром-младшим, приходится родственником тем тараканам, которые сегодня живут в Африке и Азии.

Ранее сообщалось, что в карьере Калининградского янтарного комбината нашли кусок янтаря с доисторической стрекозой, заключенной внутри него. При этом древнее насекомое сохранилось целиком, а не фрагментами, как обычно бывает.