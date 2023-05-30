Ученые впервые определили состав древнеримского парфюма

Духи возрастом две тысячи лет состояли из эфирного масла пачули.

Ученые из Университета Кордовы (Испания) впервые определили состав древнеримского парфюма возрастом две тысячи лет. Специалисты проанализировали содержимое сосуда, вырезанного из кварца, который нашли в гробнице в 2019 году. Такой сосуд считается большой редкостью: обычно в Древнем Риме флаконы для парфюмерии изготавливали из выдувного стекла.

Найденный в гробнице сосуд вместе с янтарными бусинами находился в матерчатом мешочке, который лежал поверх кремированных останков женщины 30-40 лет. Кроме нее в мавзолее также находились урны с прахом еще двух женщин и трех мужчин. Для анализа сосуда ученые применили метод рентгеновской дифракции, газовой хроматографии и масс-спектрометрии.

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Фото: Heritage 2023, 6(6), 4472-4491; https://doi.org/10.3390/heritage6060236

Флакон с древнеримской мазью-духами был запечатан доломитом (разновидность углерода) — ее использовали в качестве пробки, а также битумом, который герметизировал содержимое, позволяя сохранить его до наших дней. Сами духи состояли из двух компонентов: основы — растительного масла (вероятнее всего, оливкового) и ароматической эссенции, полученной из эфирного масла пачули.

Ранее сообщалось, что ученые воссоздали 3200-летний месопотамский парфюм на основе древнего текста.