Ученые впервые погрузили обезьян в состояние гипотермии, чтобы помочь космонавтам

Это достижение может сыграть важную роль в будущих полетах человека в космос.

Исследователи из Китая сообщили о первой достоверной гипотермии у приматов: она была вызвана активацией группы нейронов гипоталамуса.

Гипотермия — это состояние организма, которое отличается тем, что температура тела опускается ниже того уровня, который необходим для нормального функционирования организма и поддержания обмена веществ.

Чтобы добиться этого результата, китайские ученые сконцентрировались на нейронах гипоталамуса в мозгах обезьян: они заразили их специальными вирусами, кодирующими рецепторы DREADD. Благодаря этому исследователям удалось вызвать снижение внутренней температуры тела животных.

Реклама

По мнению китайских ученых, их работа может стать важным шагом к тому, чтобы научиться вводить людей в искусственный сон. А это, в свою очередь, крайне важно для долгих космических полетов.

Ранее сообщалось, что отряд тибетских буддистских монахов-исследователей из восьми человек начал работу вместе с российскими учеными. Медитативные практики монахов должны помочь специалистам изучить возможность погружения космонавтов в искусственный сон.