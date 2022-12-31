Ученые впервые погрузили обезьян в состояние гипотермии, чтобы помочь космонавтам

Это достижение может сыграть важную роль в будущих полетах человека в космос.
Исследователи из Китая сообщили о первой достоверной гипотермии у приматов: она была вызвана активацией группы нейронов гипоталамуса.
Гипотермия — это состояние организма, которое отличается тем, что температура тела опускается ниже того уровня, который необходим для нормального функционирования организма и поддержания обмена веществ.
Чтобы добиться этого результата, китайские ученые сконцентрировались на нейронах гипоталамуса в мозгах обезьян: они заразили их специальными вирусами, кодирующими рецепторы DREADD. Благодаря этому исследователям удалось вызвать снижение внутренней температуры тела животных.
По мнению китайских ученых, их работа может стать важным шагом к тому, чтобы научиться вводить людей в искусственный сон. А это, в свою очередь, крайне важно для долгих космических полетов.
Ранее сообщалось, что отряд тибетских буддистских монахов-исследователей из восьми человек начал работу вместе с российскими учеными. Медитативные практики монахов должны помочь специалистам изучить возможность погружения космонавтов в искусственный сон.
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