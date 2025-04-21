Ученые впервые сняли на видео антарктического гигантского кальмара

Взрослые особи этого вида могут достигать 14 метров в длину.
Исследователи впервые смогли снять на видео антарктического гигантского кальмара. Камеру опустили с научного корабля Falkor, и на глубине около 600 метров вблизи Южных Сандвичевых островов удалось поймать в кадр молодого представителя этого вида, длина которого составила всего 30 сантиметров.
Взрослые особи антарктических гигантских кальмаров способны достигать огромных размеров — до 14 метров в длину и весом до полутонны, что позволяет считать их крупнейшими беспозвоночными существами на Земле. Их глаза тоже поражают размерами — диаметр достигает целых 27 сантиметров, что является абсолютным рекордом среди всех животных. Этот вид известен ученым с 1925 года, но до настоящего момента живые экземпляры в естественных условиях никому не встречались. Ранее специалистам были доступны лишь отдельные части тел кальмаров, попавшие в желудок китов или найдены в содержимом желудков морских птиц.
Ранее сообщалось, что на берегу Кейптауна обнаружили гигантского кальмара.