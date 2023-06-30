Ученые впервые вырастили смертельно ядовитых улиток: из яда сделают лекарства

В основном при помощи подобных ядов делают обезболивающие, но, возможно, вскоре этот список расширится.

Профессор Ричард Льюис, доктор Аймерик Рогальски и доктор Химая Сиддхихалу Викрама Хьюэйдж из Института молекулярной биологии UQ изучают яды как терапевтические средства. Недавно они впервые вырастили смертоносных улиток-конусов (Conus magus) в лабораторном аквариуме, что, вероятно, даст возможность разрабатывать все новые и новые лекарства.

Помимо прочего, ученые обнаружили важные различия в жизненном цикле крошечных хищных морских существ. Профессор Льюис утверждает, что вместе с коллегами они обнаружили различия в диете, поведении и токсичности улиток.

«Молодые улитки-конусы используют другой коктейль ядов, чем взрослые улитки, чтобы убить свою добычу. Это богатая и неизученная группа молекул, которую мы теперь можем исследовать в качестве потенциальных веществ для создания лекарств. В значительной степени наш успех с молекулами яда был связан с разработкой обезболивающих, но в зависимости от фармакологии мы увидим, есть ли у них терапевтический потенциал для любого из классов заболеваний», – Ричард Льюис.

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Исследователи также были удивлены, обнаружив, что молодые улитки-конусы питаются не так, как взрослые особи этого вида.

«Молодые особи питаются только многощетинковыми червями, которых они ловят, используя особую технику охоты, которую мы назвали "жалом и трубкой". Они протыкают червя гарпуноподобной структурой, прежде чем ввести ему яд, чтобы парализовать его. После этого молодая улитка медленно всасывает червя как спагетти», – говорит Льюис.

На стадии личинки улитки-конусы питаются одним из видов микроводорослей, при этом их рацион меняется после их превращения в молодых особей (длиной где-то полмиллиметра).

Льюис объяснил, что исследователи во всем мире изучали взрослых морских улиток-конусов и их смертельный яд, но мало что было известно о ранних стадиях жизни улиток.

«Это связано с тем, что их яйца, личинки и молодняк очень трудно найти и трудно вырастить в аквариуме», – Ричард Льюис.

Теперь у исследователей есть все инструменты, чтобы выращивать улиток-конусов и изучать их жизненный цикл и яды.