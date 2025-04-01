Ученые впервые записали звуки, которые издает акула

Щелчки морских хищниц могут быть реакцией на стресс или испуг.

Морские биологи впервые зафиксировали, что акулы могут сознательно издавать звуки. Ранее считалось, что эти хищники молчаливы, но последнее исследование показало, что новозеландские куньи акулы (Mustelus lenticulatus) «цокают», или «щелкают», особенно когда их берут на руки. Ведущий автор исследования, Каролин Нидер, обнаружила это случайно, изучая слух акул.

Она отметила, что после недели содержания в бассейне акулы начали издавать звуки, похожие на тиканье часов. Каждый щелчок длился примерно 48 миллисекунд и сопровождался движениями тела и головы. Эти звуки возникали только тогда, когда акул поднимали на руки.

Биологи полагают, что щелчки – реакция на стресс или испуг, помогающая акуле отвлечь хищников и спастись. Звук объясняется строением зубов акулы: при резком сжатии толстых притупленных зубов возникает щелчок. Теперь ученые планируют изучить, способны ли другие виды акул издавать такие звуки и использовать их для общения.

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Ранее сообщалось, что у побережья США впервые в истории сняли новорожденную белую акулу.