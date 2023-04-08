Ученые вывели математическую формулу достижения мужского оргазма

Они готовы разработать такую же для женщин.

Изучив огромный массив данных, собранных за десятилетия как о физиологическом, так и о психологическом возбуждении, исследователи вывели идеальные условия, необходимые для достижения оргазма у мужчин.

«Мы разработали первую успешную математическую модель сексуальной активности. Наши результаты охватывают физиологические и психологические аспекты, необходимые для достижения оргазма. Они подкрепляют и математически подтверждают существующие исследования психологии секса», – Константин Блюсс, соавтор исследования из Университета Сассекса в Великобритании.

Фото: Konstantin Blyuss

Конечно, когда дело доходит до секса и сексуального удовлетворения, не существует универсального решения, так что не стоит думать, что формула подойдет всем и каждому. Во всяком случае, исследователи никому не гарантируют оргазм.

Сами формулы на самом деле представляют собой довольно сложные математические вычисления, и вряд ли можно будет обратиться к ним в разгар самого процесса. Но исследователи сделали один значимый вывод: слишком сильное психологическое возбуждение на раннем этапе может затруднить достижение оргазма.

«Ключевым открытием является то, что слишком сильное психологическое возбуждение в начале процесса может препятствовать достижению кульминации. Проще говоря, наши выводы можно резюмировать так: "Не переусердствуйте"», – Константин Блюсс.

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Что еще более важно, команда смогла сделать то, что не удалось другим – найти способ использовать математические модели, чтобы предсказать, достигнет ли кто-то оргазма.

«Наши результаты проливают свет на социально табуированную тему, которая, по нашему мнению, может найти полезное применение для клинического лечения сексуальной дисфункции. Благодаря новым знаниям мы намерены математически смоделировать и женскую сексуальную реакцию, которая физиологически и математически более сложна, чем мужская», – Юлия Киричко, соавтор исследования из Университета Сассекса.

Исследователи разработали уравнения, анализируя данные о четырех стадиях цикла мужского возбуждения: возбуждение, плато, оргазм и «разрешение».

В основном учёные опирались на культовое исследование 1966 года, лежащее в основе теории цикла сексуальной реакции Мастерса-Джонсона, которое включало данные о 10 000 половых актах, совершённых в лаборатории между 382 женщинами и 312 мужчинами.

Затем команда сравнила свои результаты с результатами исследования, проведенного в Нидерландах в 2006 году. В этих исследованиях исследователи помещали согласившихся участников в аппараты фМРТ и следили за их неврологическими изменениями, когда они совершали половые акты и достигали оргазма. Модель также учитывала исследования таких явлений, как спонтанное возбуждение в течение дня, реакции мужчин с травмами спинного мозга и поллюции.

Глядя на все эти данные, исследователи пришли к двум различным математическим уравнениям: одно касалось вовлеченных психологических факторов, а другое – физиологической стороны вещей. По факту, эти формулы описывают условия, которые приводят к достижению оргазма или наоборот. Они надеются, что это поможет исследователям лучше понять сексуальные проблемы в будущем.