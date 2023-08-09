Ученые выяснили, как построить идеальный песочный замок

Переходим к действительно важным новостям.

Профессор Мэтью Беннетт, седиментолог (ученый, который исследует осадочные горные породы и процессы их образования) из Борнмутского университета, предложил несколько советов, как построить «идеальный замок из песка», который простоит много часов. При этом он вооружился всеми своими научными знания.

Итак, записывайте: специалист советуетиспользовать соотношение песка и воды 8:1 и использовать в смеси зазубренные фрагменты ракушек.

По словам Беннетта, для основной формы вы должны использовать простое круглое ведерко (а не квадратное или с башенками). Оно поможет сохранить смесь компактной и обеспечит вас прочными строительными блоками для строительства мощной крепости из песка.

«Замок из песка часто является обязательным условием отдыха на берегу моря. Скромный замок с идеальными башнями, зубчатыми стенами и рвом – это хорошо, но именно огромные замки, которые ломают пляжный горизонт, вызывают трепет и удивление у проходящих мимо людей», – Мэтью Беннетт.

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Первым шагом является выбор правильного песка. Ученый отмечает, что «угловатые» песчинки помогают построить прочный замок из песка, потому что они могут сцепляться друг с другом, как стена из кирпичей. Круглые зерна, с другой стороны, имеют тенденцию скользить друг относительно друга и, следовательно, являются худшим выбором, хотя невооруженным глазом может быть трудно заметить разницу.

Если вы не уверены в качестве песка на пляже, включение в смесь небольших зазубренных фрагментов ракушек поможет увеличить сцепление и придать замку большую структурную целостность. Когда вы начинаете строить свой замок из песка, лучше всего собрать заранее много сухого песка, потому что вам нужно контролировать количество поступающей воды.

Профессор Беннетт советует строителям замков из песка добавлять одну часть воды на каждые восемь частей песка – это означает, что в каждом ведре, которое вы наполняете во время строительства, около 12 процентов должна составлять вода. Соотношение песка и воды 8:1 идеально, потому что оно обеспечивает достаточное поверхностное натяжение – силу, которая заставляет молекулы воды притягиваться друг к другу.

Слишком мало воды и поверхностное натяжение не могут удерживать песчинки вместе, но слишком много воды – и она превращается в смазку, в результате чего замок рушится и начинает течь вместе с водой.

«Водяная пленка между отдельными песчинками – это то, что придает песку его прочность. Если воды слишком много, она смазывает одно зерно поверх другого, но соотношение 8:1 крепко связывает их», – Мэтью Беннетт.

По этой причине важно тщательно перемешивать раствор. Выполнение этих шагов должно гарантировать, что ведро, полное вашей смеси, сможет выдержать вес другого, помогая создать самое большое укрепление на пляже.

Ученый добавляет, что погода может повлиять на прочность вашей конструкции, так как малейший ветер может снести ее, поэтому желательно выбрать уединенные уголки пляжа, возможно, защищенные естественными скалистыми мысами.