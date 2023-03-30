Как веганская диета влияет на собак? Выясняли ученые

Веганские корма снизили уровень холестерина у животных.

Специалисты из Университета Иллинойса (США) выяснили, как веганская диета влияет на здоровье собак — как оказалось, веганские корма снижают уровень холестерина у животных. Ученые решили разобраться, насколько подобные диеты безопасны и полезны для питомцев, поскольку веганские собачьи корма сегодня становятся все более популярными.

Исследователи протестировали две веганские формулы кормов от компании Bramble — с зерновым составом и без него — а затем сравнили их с кормом на основе курицы от другого известного бренда.

Реклама

Подопытных биглей этими продуктами кормили на протяжении трех недель, параллельно исследуя химический состав их крови, фекалий и микробиом кишечника. Кроме того, были проверены сами корма из цельной чечевицы, фасоли, батата, тыквы, яблок, черники, гороха и моркови.

Ученые пришли к выводу, что все виды изученных продуктов — как веганских, так и «мясных» — соответствуют американским стандартам по контролю за кормами. Исследователи также обнаружили, что определенные метаболиты в крови собак отличались при веганских диетах и рационе на основе курицы.

Фото: Unsplash

В частности, триглицериды и холестерин в крови (показатели циркулирующих жиров) были значительно ниже у собак, которые питались веганскими продуктами.

Такая диета помогает поддерживать здоровый вес и может быть особенно полезна для животных с ожирением. Позитивные изменения также наблюдались в микробиоме собак — предположительно, из-за обилия волокон в веганских кормах. Как отметили специалисты, пока питомцы могут употреблять необходимые питательные вещества в правильных количествах и соотношениях, не имеет особого значения, какие именно продукты они едят.

Ранее сообщалось, что диетолог Келли Суонсон из Университета Иллинойса (США) вместе с коллегами выяснила, как человеческая еда влияет на здоровье собак.