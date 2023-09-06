Ученые выяснили, какой должна быть температура в комнате для идеального сна

Впрочем, ничего нового.

Исследователи из Гарварда провели эксперимент, в которым попытались определить идеальную температуру для сна. Их работа была в том числе связана с изменением климата. Исследование помогло выяснить оптимальный диапазон температур для мирного сна у людей в возрасте старше 60 лет – именно пожилые люди чаще всего страдают от нарушений сна.

Проследив за сном 50 добровольцев, ученые выяснили, что оптимальный диапазон температур для наиболее спокойного сна для пожилых людей составляет 20-25°C. Когда температура смещалась по шкале к 25-30°C, эффективность сна понижалась на 10 процентов. По словам исследователей, этой разницы достаточно, чтобы ухудшить работу мозга, повысить стресс, беспокойство и усталость, а также повлиять на контроль уровня сахара в крови на следующий день.

«Поскольку мы боремся с более широкими последствиями изменения климата, мы не должны упускать из виду его потенциальное влияние на такую фундаментальную вещь, как сон», – Амир Баниассади, ведущий автор исследования из Гарвардской медицинской школы.

Ни для кого не секрет, что плохой сон может иметь долгосрочные последствия для нашего физического и психического здоровья. Исторические данные и долгосрочные исследования также показывают, что повышение температуры на планете, вероятно, оказало существенное влияние на характер нашего сна, а дальнейшее потепление приведет к нарушению сна еще большего числа людей.

К 2099 году более высокие температуры могут сократить около 50 часов сна на человека в год. Пожилые люди являются одними из наиболее уязвимых к тепловому стрессу, как днем, так и ночью, пишут исследователи.

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Многие исследования сна проводились в лабораторных условиях с контролируемой температурой, тогда как в этом новом исследовании отслеживались режимы сна людей и температура у них дома: от небольших субсидируемых государством квартир до частных просторных домов на одну семью.

Участники в возрасте 65 лет и старше устанавливали в своих спальнях датчики температуры и влажности воздуха в помещении и надевали на ночь устройство, отслеживающее их сон, температуру кожи, частоту сердечных сокращений и движения. В общей сложности исследователи собрали для анализа около 11 000 человеко-ночей сна и данные об окружающей среде.

«Хотя температура от 20 до 25°C способствует наиболее спокойному сну, исследование обнаружило большую разницу между людьми, а это означает, что у каждого человека есть свой собственный оптимальный диапазон температур для сна, который может даже меняться со временем», – Амир Баниассади.

Ученые настаивают на том, чтобы люди вносили изменения в собственную среду сна, улучшив поток воздуха и выбирая легкую одежду для сна.