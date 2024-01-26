Ученые выяснили, когда человек поселился на «крыше мира»

Цинхай-Тибетское нагорье — самое высокое в мире крупное нагорье, образовавшееся позже всех. Ученые выяснили: люди пришли сюда не менее 50 тысяч лет назад.

Китайские ученые выяснили, когда люди пришли на Цинхай-Тибетское нагорье, которое также называют «крышей» или «третьим полюсом» мира. Как оказалось, его заселили минимум 50 тысяч лет назад, а не около 40 тысяч лет назад, как считалось ранее. Чтобы прийти к этому выводу, археологи на протяжении шести лет вели раскопки в пещере Мелонг Тагпхуг (Сицзанский автономный район на юго-западе Китая).

В ходе раскопок ученые нашли более десяти тысяч артефактов, в том числе каменные изделия, керамическую утварь и кости, которые датируются периодом от палеолита до раннего железного века. Некоторые исследователи допускают, что объекты культуры из пещеры Мелонг Тагпхуг могли быть созданы еще 80 тысяч лет назад — возраст части артефактов пока не установлен.

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Кроме того, в пещере нашли наскальные рисунки, на которых были изображены вертикальные полосы и человеческие фигуры, нанесенные красной охрой. Предположительно, пещера долгое время была заброшена из-за климатических факторов, включая обвалы. Но позже люди заселили ее вновь.

Ранее сообщалось, что во время раскопок в южной галерее знаменитой Денисовой пещеры в Алтайском крае была найдена диадема, сделанная из трубчатой кости крупного млекопитающего.