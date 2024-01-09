Ученые выяснили, от чего умерли археологи, открывшие «проклятую» гробницу Тутанхамона

Причиной гибели стал грибок Aspergillus.

Ученые смогли объяснить причину загадочной смерти британских археологов, которые открыли гробницу египетского фараона Тутанхамона 100 лет назад. Как известно, гробницу открыл Говард Картер после долгих поисков. В течение десятилетий ходили слухи о таинственном «проклятии», которое было наложено на исследователей.

Дело в том, что некоторые люди, участвовавшие в открытии гробницы, умерли (включая самого Картера). На данный момент ученые предполагают, что причиной смерти некоторых исследователей была «пещерная болезнь», вызванная грибком Aspergillus, который был обнаружен в гробнице. В таких условиях грибы могут существовать длительное время и приобретать повышенную вирулентность.

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Кроме того, из-за Aspergillus мог скончаться спутник Картера — лорд Карнарвон. Аналогичная судьба постигла и участников вскрытия другой могилы, литовского князя Казимира Ягеллончика — они умерли от легочной инфекции. Это подтверждает, что слухи о проклятии Тутанхамона являются всего лишь мифом.

Ранее сообщалось об открытии международной группы ученых, которая выяснила, что желтое стекло, из которого был сделан кулон знаменитого древнеегипетского фараона Тутанхамона, имеет внеземное происхождение.