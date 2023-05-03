Ученые выяснили, почему Эверест издает ужасающие звуки по ночам

И у него на это есть удивительная причина.

Когда в Гималаях садится солнце, глубоко внутри ледников, окружающих Эверест, раздается какофония жутких звуков. Исследователи под руководством гляциолога Евгения Подольского установили, что этот хор в высокогорных ледниках является результатом резких перепадов температуры после наступления темноты, вызывающих растрескивание льда.

Команда обнаружила источник шума в 2018 году после более чем недели похода через непальские Гималаи, чтобы проверить там сейсмическую активность ледниковой системы Тракардинг-Трамбау.

Доктор Подольский и его команда провели три недели на леднике у Эвереста, не зная точного источника ночных шумов. Но, вернувшись на уровень моря и изучив сейсмографические данные, они предположили, что жуткие звуки могут быть связаны с сильным холодом, когда температура падает после захода солнца. Их исследование было одним из первых, продемонстрировавших такую большую сейсмическую активность из-за термического разрыва льда. Все данные были основаны на огромном количестве исследований поведения ледников.

Во время экспедиции Подольский и его команда могли комфортно работать в футболках. Но к ночи температура могла упасть до -15 °C. В темноте исследователи слышали громкие хлопки.

«Мы заметили, что наш ледник будто трескается или взрывается по ночам», – пишут исследователи.

Команда разместила датчики на льду для измерения вибрации глубоко в леднике, используя ту же технологию, которая используется для измерения магнитуды землетрясений. Они собрали сейсмические данные о толчках и сравнили их с данными о температуре и ветре, что помогло установить прочную связь между колебаниями температуры и ночным шумом.

Исследователи пришли к выводу, что местные льды, по-видимому, очень чувствительны к таким быстрым переменам температуры.

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На этой карте показано расположение сети сейсмического мониторинга и других инструментов в системе ледников Тракардинг-Трамбау в Непале

Исследование должно помочь большему количеству групп гляциологов и экспертов по климату лучше понять поведение ледников в отдаленных районах – например, все там же глубоко в Гималаях, где есть один из крупнейших запасов льда на Земле.

Лед в Гималаях тает с катастрофической скоростью, подвергая опасности миллионы людей и экономику стран Южной Азии. Массивные ледяные щиты в регионе за последние четыре десятилетия сокращались в десять раз быстрее, чем за предыдущие семь столетий. Исследование 2021 года показало, что ледники в Гималаях потеряли около 40 процентов своей площади за последние несколько сотен лет, или от 390 до 586 кубических километров льда.