Ученые выяснили, почему люди боятся клоунов

Вероятно, виновата попкультура (и не только).

Если вы испытываете непонятный страх перед клоунами, то вы не одиноки. Это известное явление под названием коулрофобия, и оно свойственно значительной части населения Земли, но до сих пор природу этой фобии ученым разгадать не удалось.

Хотя в академической литературе было предложено множество возможных объяснений фобии, ни в одном исследовании специально не изучалось ее происхождение. Поэтому группа ученых во главе с Софи Скори из Университета Южного Уэльса решила подробнее углубиться в психологию этого явления.

«Мы также хотели выяснить, насколько распространен страх перед клоунами среди взрослых, и посмотреть на серьезность этого страха у тех, кто сообщал об этом. Для этого мы разработали психометрический опросник для оценки распространенности и тяжести коулрофобии. В нем приняли участие 987 человек из разных стран в возрасте от 18 до 77 лет», – пишут исследователи.

Более половины респондентов (53,5%) заявили, что боятся клоунов хотя бы в какой-то степени, а 5% заявили, что испытывают очень сильный страх перед ними. Для сравнения, коулрофобия оказалась более распространенной, чем клаустрофобия (ею страдают 2,2% населения планеты), аэрофобия (1,3%), зоофобия или боязнь животных (3,8%), акрофобия или боязнь высоты (2,8%) и гемофобия или боязнь крови (3,0%).

Ученые также обнаружили, что женщины боятся клоунов больше, чем мужчины. Причина этой разницы не ясна, но она перекликается с результатами исследований других фобий, таких как боязнь змей и пауков.

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«Мы также обнаружили, что коулрофобия уменьшается с возрастом, что опять-таки согласуется с исследованиями других страхов», – говорят ученые.

Следующим шагом было изучение происхождения страха людей перед клоунами. Последующая анкета была дана 53,5 процентам участников, которые сообщили, по крайней мере, о некоторой степени боязни клоунов.

Участников попросили попытаться уточнить природу своего страха. Например, может ли быть связана их фобия с тревожным чувством из-за грима клоунов, которые кажутся не совсем людьми. Подобный эффект иногда наблюдается с куклами или манекенами. Или страх происходит из-за преувеличенных черт лица, которые передают прямое ощущение угрозы.

Кроме того, боязнь могла быть связана с непредсказуемым поведением клона, их макияжем, негативными изображениями в популярной культуре или с каким-то непосредственным негативным опытом.

«Мы обнаружили, что последнее объяснение о страшном личном опыте с клоуном имело самый низкий уровень согласия. Это указывает на то, что одного только жизненного опыта недостаточно для объяснения того, почему люди их боятся», – пишут исследователи.

Напротив, негативное изображение клоунов в популярной культуре было гораздо более сильным фактором, способствующим коулрофобии. Это понятно, поскольку некоторые из самых известных клоунов в книгах и фильмах созданы пугающими, например Пеннивайз, жуткий клоун из романа Стивена Кинга 1986 года «Оно».

Но самым сильным фактором оказались скрытые эмоциональные сигналы, предполагающие, что для многих людей страх перед клоунами происходит из-за того, что они не могут видеть выражение их лиц из-за их грима.