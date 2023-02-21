Ученые выяснили, почему люди стали «жаворонками»

Перенос генов изменил циркадные ритмы современных людей.

Ученые из Университета Вандербильта, а также Пенсильванского и Калифорнийского университетов (США) нашли объяснение тому, почему многие люди являются «жаворонками».

Причиной этого специалисты назвали скрещивание людей современного анатомического типа с неандертальцами и денисовцами. Благодаря этому первые адаптировались к сезонным изменениям световых часов в Евразии.

Науке известно, что предки неандертальцев прибыли в Евразию раньше, чем люди современного типа. Им пришлось пройти через множество этапов адаптации, чтобы приспособиться к новой среде — в том числе изменениям времен года и продолжительности дня.

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С учетом этого специалисты решили проследить, как эволюционировала та часть человеческого генома, которая определяет хронотип — индивидуальные особенности в суточных ритмах организма. Анализ геномов архаичных и современных людей показал, что существуют 28 циркадных (регулирующих суточную активность организма) генов, в которых есть как минимум одна мутация, характерная для неандертальцев или денисовцев. Она влияет на так называемый сплайсинг — процесс созревания матричной РНК, несущей данные о последовательности белка.

Это указывает на существование интрогрессии — переноса генетического материала от одного вида к другому путем многократного скрещивания межвидовых гибридов с одним из родительских видов.

При этом наиболее сильные интрогрессивные воздействия на хронотип усиливают утреннюю активность: это согласуется с адаптацией к высоким широтам у других видов. По итогам исследования ученые сделали вывод, что перенос генетического материала от неандертальцев и денисовцев фактически заставлял людей становиться «жаворонками».

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