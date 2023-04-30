Ученые выяснили, почему насекомых привлекает свет

Но все не так однозначно.

Летающих насекомых тянет к свету, что заставляет некоторых думать, что их привлекает свет. Однако, согласно новому исследованию, это не так. Ученые утверждают, что искусственное освещение не заманивает насекомых издалека.

Исследователи рассказали, как они изучали траектории полета различных видов насекомых, чтобы узнать больше об их дорсальной реакции на свет (DLR). По мнению ученых, большинство летающих насекомых демонстрируют некоторую вариацию DLR, поведение, при котором их верхняя сторона обращена к самой яркой зрительной области.

Поскольку луна или солнце обычно находятся более или менее прямо над ними, этот DLR позволяет насекомым определять, какое направление находится вверху, позволяя им сохранять правильное положение в полете и контроль.

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Исследователи обнаружили, что этот DLR делает искусственный свет таким привлекательным для насекомых — не потому, что они летят прямо к нему, а потому, что они пытаются держать его над собой.

Наиболее вероятное объяснение того, почему летающие насекомые собираются при искусственном освещении, подтверждается их моделью наведения, которая показывает, что этого спинного наклона достаточно, чтобы создать кажущиеся хаотическими траектории полета насекомых вблизи источников света.

Другая теория утверждала, что тепло от лампочек привлекало насекомых к искусственному освещению. Однако авторы развенчали эту идею, применив светодиодное освещение, которое испускает очень мало инфракрасного теплового излучения, но все же привлекает множество насекомых.