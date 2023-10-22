Ученые выяснили почему с возрастом время летит быстрее

Есть несколько версий.

С возрастом кажется, что время течет быстрее, и мы не знаем, почему. Распространенное объяснение этому состоит в том, что по мере того, как мы становимся старше, наш мозг обрабатывает меньше информации, из-за чего кажется, что время ускоряется.

Хотя наука не смогла доказать истинность этого или любого другого объяснения, ученые выдвинули теорию, которая может предложить некоторые идеи.

«Когда мы становимся старше, наша жизнь, как правило, в большей степени структурирована вокруг рутины и меньше крупных знаковых событий, которые мы используем для разграничения разных эпох нашей жизни», – Синди Лустиг, профессора психологии Мичиганского университета.

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По словам Лустиг, по мере того как мы становимся старше, может показаться, что наша жизнь и время пролетают быстрее, потому что, становясь взрослыми, у нас появляется больше опыта, о котором стоит задуматься, чем когда мы были детьми.

Для пятилетнего ребенка один год – это 20 процентов его жизни, наполненной опытом познания окружающего мира. Однако то же количество времени составляет лишь два процента жизни 50-летнего человека, у которого, вероятно, меньше новых впечатлений.

Способность нашего мозга обрабатывать одинаковые дни и недели вместе дает нам ощущение, что все является частью единого целого. Учитывая, что человеческий мозг устроен так, чтобы обрабатывать время с помощью запоминающихся событий, по мере того как мы становимся старше, это становится проблемой, потому что этих событий становится все меньше, и они происходят все реже. Вот почему большинству людей легче вспомнить то, что они сделали только один раз, в отличие от вещей, которые стали рутиной.

Другая теория, пытающаяся объяснить, почему время течет быстро, была предложена Адрианом Бежаном, ученым из Университета Дьюка. В своем исследовании, опубликованном в 2019 году, Бежан назвал старение мозга причиной изменения восприятия времени. Он считает, что в молодости мы могли быстрее воспринимать новую информацию, что позволяло мозгу обрабатывать больше информации за тот же период. Из-за этого дни кажутся длиннее, чем могли бы.

«Причина в том, что измеримое "время часов" – это не то же самое, что время, воспринимаемое человеческим разумом. "Время разума" – это последовательность образов, то есть отражений природы, которые питаются стимулами от органов чувств. Скорость, с которой воспринимаются изменения в мысленных образах, снижается с возрастом из-за нескольких физических особенностей, которые меняются с возрастом: частота саккад, размер тела, деградация проводящих путей и т. д.», – объяснил Бежан в своем исследовании.

Хотя выводы Бежана кажутся логичными и убедительными, Лустиг считает, что они не полностью объясняет ситуацию.

«Он приводит некоторые аргументы относительно длины зрительного нерва, связанной с размером головы, и я позволю вам судить, имеет ли голова 80-летнего человека существенно большую голову, чем у 25-летнего», – говорит Лустиг.