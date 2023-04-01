Ученые выяснили, почему у животных не бывает трех ног

Многие животные используют третью точку (например, хвост) опоры для отдыха, но третьей ноги нет ни у кого.

Реклама

О возможности существования трехногого животного задумался Трейси Томсон, аспирант факультета наук о Земле и планетах Калифорнийского университета в Дэвисе.

Томсон решил поразмыслить над тем, почему в мире не существует трехногих живых существ, после того, как палеонтолог Дэвис Гират Вермейя предложил своим студентам придумать «запрещенный фенотип»: животное или растение, которого никогда не было (и не может существовать) в природе.

Томсон отмечает, что многие животные используют третью точку опоры для отдыха. Сурикаты, стоя и озираясь, опираются на хвост и задние лапы, дятлы используют в качестве дополнительного «штатива» перья хвоста, чтобы прижаться к стволу дерева. Аспирант говорит, что такая третья точка опоры помогает не затрачивать энергию во время отдыха. В отличие, например, от того, когда вы стоите в вертикальном положении на двух ногах, что требует некоторой работы мышц, а также относительно больших ступней.

Трипедальная походка (использование одновременно трех ног) встречается реже – например, у шестилапых насекомых. Они передвигаются следующим образом: одновременно переставляются две ноги с одной стороны туловища и одна нога с другой стороны.

Многие животные, обитающие на деревьях, используют в дополнение ко всем четырем лапам свои хвосты для того, чтобы удержаться на ветвях. Попугаи используют свой сильный, гибкий клюв для маневрирования в ветвях деревьев. Длинные задние ноги мешают кенгуру ходить так же, как другие млекопитающие. Вместо этого они тоже используют три точки опоры: свой сильный хвост и передние конечности, чтобы отталкиваться от земли и совершать длинные прыжки.

Учитывая, что движение с тремя точками опоры вполне распространено в дикой природе, почему трехногих животных все же не существует (и не попадалось среди палеонтологических находок любой степени древности)?

«Почти все животные имеют двустороннюю симметрию тела – это было прописано в их ДНК на самом раннем этапе (возможно, даже до того, как конечности, такие как ноги или плавники, эволюционировали и приняли свою окончательную форму). Как только эта черта двусторонней симметрии проявилась, ее уже было сложно изменить в ходе эволюции», – говорит Томсон.

«С нашим встроенным уклоном к симметричной (иногда – асимметричной, но в любом случае двусторонней) локомоции может быть трудно понять, как будет двигаться реальное трехногое животное, хотя это не помешало авторам-фантастам представлять и описывать их. <...> Такой мысленный эксперимент полезен для размышлений об эволюции. Если мы пытаемся понять эволюцию как процесс, нам нужно осознать, что она может сделать и что ей неподвластно», – заключает Трейси Томсон.