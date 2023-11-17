Ученые выяснили, почему время замедляется, когда смотришь смерти в лицо

Околосмертный опыт изменяет восприятие действительности нашим мозгом.

Любой, кто попадал в автомобильную аварию сообщает: кажется, что время замедляется, когда люди сталкиваются с почти фатальным опытом. Теперь ученые предполагают, что это может быть тактика выживания, которую использует мозг, чтобы увеличить наши шансы на выживание.

Ощущаемое замедление времени может означать, что мозг переходит в гиперфокусировку, что дает людям больше шансов отреагировать на ситуацию. Профессор Рут Огден, психолог из Ливерпульского университета Джона Мурса в Англии, недавно написала отчет, в котором рассказала, почему время может замедляться во время автокатастрофы, сердечного приступа или других событий, которые ставят нас на грань смерти.

Огден объяснила, что то, как наш мозг обрабатывает время тесно связано с тем, как он обрабатывает эмоции. Это связано с тем, что области мозга, регулирующие эмоции, также связаны с обработкой времени.

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«Во время обострения эмоций активация, вызванная мозгом, пытается сохранить стабильность, что изменяет его способность обрабатывать время», – Рут Огден.

Замедление времени может быть частью реакции «бей или беги», которая срабатывает, когда вы чувствуете угрозу, подготавливая вас либо отреагировать, либо отступить от ситуации. В опасной ситуации необдуманные реакции могут усугубить ситуацию, но благодаря тому, что ваш мозг замедляет время, у появляется шанс «отдышаться» и сформулировать стратегию выживания.

Исследование, проведенное в 2012 году учеными из Университета Турку (Финляндия), также показало, что замедление времени можно понять с помощью наших внутренних часов. Идея состоит в том, что при увеличении скорости этих часов в течение измеренного интервала происходит больше тактов.

Также Майкл Флаэрти, профессор социологии в колледже Эккерд, в 2017 году обнаружил, что время может замедлиться, когда кто-то отправляется в новое путешествие.

«Ощущаемое течение времени может замедлиться, когда мы делаем что-то новое, например, изучаем сложный навык или отправляемся в отпуск в экзотическое место. Как ни парадоксально, но время кажется текущим медленно в ситуациях, когда почти ничего не происходит или происходит очень много событий. Другими словами, сложность ситуации либо намного выше, либо намного ниже, чем обычно», – пояснил Флаэрти.