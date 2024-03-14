Ученые выяснили причину гибели тысяч китов в Тихом океане

Около семи тысяч морских млекопитающих погибло из-за потепления воды.

Ученые из разных стран, включая Австралию, Россию, Филиппины, Мексику, США и Канаду, выявили причину, которая привела к гибели около семи тысяч горбатых китов в северной части Тихого океана.

Биологи, используя искусственный интеллект, проанализировали данные о популяциях морских млекопитающих за последние 20 лет и обнаружили, что сокращение численности горбатых китов на 20% совпало с морской волной тепла в 2012-2021 годах.

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В 2013 году температура океана была на 5,6°C выше средней, что привело к аномальной жаре на площади в четыре миллиона квадратных километров. Волна тепла продолжалась в течение трех лет, вызывая цветение токсичных водорослей, изменения в распределении видов рыб, сбои в коммерческом рыболовстве и убыль морских обитателей.

Северо-восточная часть Тихого океана вернулась к более прохладным условиям лишь в конце 2016 года. По словам исследователей, резкое потепление воды лишило горбатых китов пищи, из-за чего их популяция на севере Тихого океана сократилась с 33 488 до 26 662 особей.

Ранее сообщалось об открытии ученых из Норвежского института морских исследований, которые пришли к выводу, что экскременты малых полосатиков играют важную роль в удобрении фитопланктона, тем самым уменьшая углеродный след китообразных.