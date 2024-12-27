Ученые взялись за создание растительных яиц

В будущем они смогут полностью заменить привычный нам продукт в кулинарии.

Компании и исследовательские группы усиленно трудятся над созданием растительных заменителей яиц. Учитывая тот факт, что каждый год человечество потребляет огромное количество яиц, возникает необходимость рассмотреть вопросы благополучия животных и воздействия на природу.

Создать идеальный растительный аналог яиц – непростая задача, поскольку он должен выполнять сразу несколько ключевых функций: связывать ингредиенты, образовывать эмульсии и придавать блюду желаемую текстуру.

Команда ученых из Университета Массачусетса в Амхерсте (США), возглавляемая Дэвидом Джулианом Макклементсом, сосредотачивается на моделировании поведения яичных белков в процессе приготовления пищи. Обычные яйца при нагревании быстро переходят в состояние «геля», однако растительные белки требуют более высоких температур и дольше готовятся. Для создания таких заменителей используются белки, извлеченные из сои, маша и люпина.

Благодаря современным технологиям, таким как высокоточная ферментация, стало возможным производство белков в крупных масштабах, что открывает новые горизонты для создания растительных яиц, которые могут оказаться даже лучше своих натуральных аналогов по содержанию питательных веществ и вкусовым качествам. С каждым новым успехом ученые все ближе к тому, чтобы создать полноценный аналог, способный полностью заменить привычные яйца в кулинарии.

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