Ученые записали «крики» кактусов и томатов при сильном стрессе

Растения издают звуки на высоких частотах.

Ученые из Тель-Авивского университета (Израиль) выяснили, что растения при сильном стрессе издают высокочастотные звуки, которые не могут слышать люди. Для того, чтобы записать звуки, издаваемые разными растениями — в том числе томатами, табаком, пшеницей, кукурузой и кактусом — специалисты помещали их в бесшумное пространство с установленными ультразвуковыми микрофонами.

При этом перед самим экспериментом растения специально подвергали стрессу — к примеру, не поливали их или обрезали им стебли. В итоге исследователи зарегистрировали звуки на частотах 40–80 кГц. Человек не может их слышать, поскольку воспринимает максимальную частоту лишь на уровне 16 кГц. Опыты показали, что поврежденные растения каждый час издавали десятки звуков.

Реклама

При этом те растения, которые не подвергались стрессу, «кричали» меньше одного раза в час.

Израильские специалисты сравнили записанные звуки с лопаньем попкорна — вероятно, это объясняется лопаньем пузырьков кислорода в тканях растений. Предположительно, растительные «крики» могут слышать грызуны, летучие мыши и насекомые.

Фото: Ohad Lewin-Epstein / Tel Aviv University

Ранее сообщалось, что ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде и Делавэрского университета (США) нашли способ, как выращивать без солнечного света те растения, которые культивируются для употребления в пищу. Для этого специалисты предлагают использовать инновационные искусственные удобрения.