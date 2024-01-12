Ученые запустили крупнейший проект по поиску внеземного разума

В нем задействуют 27 радиотелескопов из США.
Альянс Института поиска внеземного разума SETI, инициатива Breakthrough Listen и Национальная радиоастрономическая обсерватория (NRAO) США заявили о запуске нового проекта Commensal Open-Source Multimode Interferometer Cluster (COSMIC). Его цель — расширить сферу поиска следов внеземных цивилизаций. COSMIC будет использовать систему из 27 радиотелескопов Very Large Array (VLA), находящихся в американском штате Нью-Мексико.
Радиотелескопы VLA способны прослушивать радиосигналы в сотнях тысяч и даже в миллионах звездных систем на частотах от 0,75 до 50 гигагерц (ГГц). Они способны охватить 80% всего неба — это значительно больше, чем во всех предыдущих проектах SETI. Проект COSMIC также сможет обрабатывать сигналы в реальном времени: это большое преимущество по сравнению с обычной обработкой, занимающей недели и месяцы.
Антенны VLA также обладают способностью фиксировать очень короткие радиопередачи, что повышает шансы обнаружить сигналы от инопланетных цивилизаций. Чтобы испытать COSMIC, команда проекта прослушала передачу данных с космического корабля NASA «Вояджер-1», который находится на расстоянии в 23,8 миллиардах километров от Земли (159 астрономических единиц). Исследователи уверены, что COSMIC станет самым масштабным проектом в истории поисков разумной внеземной жизни.
Ранее сообщалось, что специалисты Калифорнийского университета (США) создали технологию, позволяющую более точно принимать сигналы из космоса.
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