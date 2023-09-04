Ученые заявили, что грейпфрутовый сок может быть опасен для жизни

Только не это!
В недавнем отчете ученые сообщили, что полезный и питательный на первый взгляд грейпфрутовый сок может оказаться потенциально опасным для жизни, если смешивать его с некоторыми лекарствами.
Все дело в том, что два представителя класса химических соединений, называемых фуранокумаринами, которые в высоких концентрациях содержатся в грейпфруте, могут снижать или усиливать усвоение определенных лекарств. Это приводит к опасно низким или, что чаще всего, опасно высоким уровням этих веществ в организме.
Два взаимодействующих с лекарствами фуранокумарина содержатся не только в грейпфрутах. Соединение бергамоттин также можно найти в помело и бергамотах, а дигидроксибергамоттин – в помело и севильских апельсинах, последний из которых часто используется для приготовления мармелада. Но всё же эти продукты не так популярны, как грейпфруты и сок из них.
Как объяснил фармаколог Шью Мэй Хуанг из Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA), «сок позволяет большему количеству лекарства попасть в кровь. Когда в крови слишком много препарата, у вас может возникнуть больше побочных эффектов».
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Вот как это работает: ваше тело вырабатывает фермент цитохром P450 3A4 (или CYP3A4), главным образом в печени и тонком кишечнике. Этот фермент помогает вашему организму расщеплять небольшие инородные молекулы, токсины или лекарства, чтобы организм мог их вывести. Он играет решающую роль в метаболизме многих лекарств.
В свою очередь, фуранокумарины влияют на способность организма вырабатывать или эффективно использовать CYP3A4 (и других членов семейства ферментов цитохрома P450). Всего один стакан грейпфрутового сока может повлиять на работу CYP3A4, а повторное употребление снижает активность CYP3A4 в печени.
Это, в свою очередь, влияет на способность вашего организма усваивать определенные пероральные препараты. Большая часть препарата попадает в кровь и дольше остается в организме, вызывая эффект передозировки, даже если вы принимали лекарство четко по врачебному предписанию. Типы причастных к этому лекарств очень разнообразны: от лекарств от холестерина и артериального давления до противораковых средств и успокоительных.
Результаты могут быть весьма трагичными. Учащенное сердцебиение, распад мышечной ткани, дисфункция костного мозга, одышка, желудочно-кишечные кровотечения и почечная недостаточность – все это может проявиться при приеме некоторых лекарств, на которые действуют фуранокумарины. И в крайних, но редких случаях такое взаимодействие может оказаться фатальным. Вот почему исследователи настоятельно рекомендуют проконсультироваться с врачом об употреблении грейпфрутового сока при приеме определенных лекарств.
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