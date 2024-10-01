Ученые заявили, что комары стали быстрее стареть из-за жары

При 33 градусах тепла насекомые живут не более 10-11 дней.

Эксперты из университета Вандербильта (США) установили, что повышение глобальной температуры ускоряет процесс старения комаров и ослабляет их иммунитет. Предыдущие лабораторные исследования показали, что повышение температуры ускоряет старение комаров, и это отрицательно сказывается на их иммунной системе.

Было замечено, что комары, живущие при повышенной температуре, стареют быстрее, что ведет к ослаблению их иммунной системы. Новые лабораторные испытания показали, что при температуре окружающей среды выше 27 градусов вероятность гибели насекомых увеличивается на 40% с каждым градусом повышения температуры. При температуре 33 градуса комары живут не более 10-11 дней.

Реклама

Авторы исследования считают, что полученные данные подтверждают — повышение температуры в мире существенно влияет на роль насекомых как опылителей, вредителей и переносчиков заболеваний. Повышение температуры ускоряет процесс старения и увеличивает смертность комаров, при этом оба эти фактора усиливают воздействие друг друга.

Ранее ученые выяснили, кого чаще всего кусают комары.