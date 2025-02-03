Ученые заявили, что сознание человека сохраняется после клинической смерти

Выводы специалистов из Нидерландов противоречат прежним научным постулатам.

Нидерландские ученые исследовали околосмертные состояния и предположили, что сознание может сохраняться после клинической смерти. Анализируя 70 случаев остановки сердца, они обнаружили явления, которые противоречат современным научным представлениям о связи сознания с физиологией.

В качестве примера приводится случай 2022 года, когда пациент с аневризмой мозга был объявлен мертвым, но через 34 минуты вернулся к жизни без медицинской помощи. Три дня спустя он детально описал события в операционной, включая разговоры врачей и электронные письма, хотя в тот момент был без сознания.

Руководитель исследования, доктор Мартен ван дер Линден, считает, что эти факты нельзя объяснить остаточной активностью мозга. Большинство пациентов вспоминали события, происходившие в моменты отсутствия электрической активности мозга.

Британский биоэтик Эмили Краусс отметила важность осторожной интерпретации этих данных и необходимость дальнейших исследований. Ученые планируют использовать квантовые сенсоры для изучения работы мозга на субнейронном уровне, чтобы лучше понять причинуы и степень сохранения сознания после клинической смерти.

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