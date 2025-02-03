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Ученые заявили, что сознание человека сохраняется после клинической смерти

Ученые заявили, что сознание человека сохраняется после клинической смерти

Выводы специалистов из Нидерландов противоречат прежним научным постулатам.

Нидерландские ученые исследовали околосмертные состояния и предположили, что сознание может сохраняться после клинической смерти. Анализируя 70 случаев остановки сердца, они обнаружили явления, которые противоречат современным научным представлениям о связи сознания с физиологией.

В качестве примера приводится случай 2022 года, когда пациент с аневризмой мозга был объявлен мертвым, но через 34 минуты вернулся к жизни без медицинской помощи. Три дня спустя он детально описал события в операционной, включая разговоры врачей и электронные письма, хотя в тот момент был без сознания.

Руководитель исследования, доктор Мартен ван дер Линден, считает, что эти факты нельзя объяснить остаточной активностью мозга. Большинство пациентов вспоминали события, происходившие в моменты отсутствия электрической активности мозга.

Британский биоэтик Эмили Краусс отметила важность осторожной интерпретации этих данных и необходимость дальнейших исследований. Ученые планируют использовать квантовые сенсоры для изучения работы мозга на субнейронном уровне, чтобы лучше понять причинуы и степень сохранения сознания после клинической смерти.

Ранее ученые Нью-Йоркского университета выяснили, что каждый пятый человек, переживший сердечно-легочную реанимацию (СРЛ) после остановки сердца, может описать осознанные переживания смерти. 

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