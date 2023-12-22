авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 4/1(8/1)

Спецвыпуск

Russian Traveler №4/1(8/1) 2023
Открываем Москву с RUSSPASS
Открываем Москву с RUSSPASS

№ 4/1(8/1)

Спецвыпуск

Russian Traveler №4/1(8/1) 2023
Открываем Москву с RUSSPASS
Открываем Москву с RUSSPASS

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Ученые заявили о сокращении числа насекомых на Земле

Фото: Unsplash

Численность распространенных видов падает на 8% в год.

В мире сокращается численность насекомых, причем в основном из-за потери наиболее распространенных видов — к таким выводам пришли ученые. При этом такие потери не компенсируются ростом числа редких насекомых. По данным специалистов, общая численность насекомых резко снижается во многих частях мира — основные тенденции этих изменений стали предметом отдельного изучения.

Среди прочего, ученые проанализировали данные по жукам, мотылькам и кузнечикам, использовав информацию из 106 исследований, в ходе которых за насекомыми наблюдали от девяти до 64 лет. Как показал анализ, в целом число наземных насекомых каждый год сокращается на 1,5%, причем у распространенных видов этот показатель выше — 8%.

Итоги этой работы опровергают распространенное суждение о том, что биоразнообразие насекомых меняется из-за исчезновения более редких видов. А потери видов, которые доминировали ранее, не компенсируются ростом числа более редких.

Это имеет далеко идущие последствия, польку многочисленные виды насекомых служат пищей для птиц и животных. Изменения, о которых узнали ученые, могут в конечном итоге обернуться перестройкой как пищевых цепей, так и целых экосистем.

Ранее исследователи из Лондонского университета королевы Марии пришли к выводу, что насекомые способны испытывать боль.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2023

22 декабря

#питомцы

22 декабря