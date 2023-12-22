Ученые заявили о сокращении числа насекомых на Земле

Численность распространенных видов падает на 8% в год.

В мире сокращается численность насекомых, причем в основном из-за потери наиболее распространенных видов — к таким выводам пришли ученые. При этом такие потери не компенсируются ростом числа редких насекомых. По данным специалистов, общая численность насекомых резко снижается во многих частях мира — основные тенденции этих изменений стали предметом отдельного изучения.

Среди прочего, ученые проанализировали данные по жукам, мотылькам и кузнечикам, использовав информацию из 106 исследований, в ходе которых за насекомыми наблюдали от девяти до 64 лет. Как показал анализ, в целом число наземных насекомых каждый год сокращается на 1,5%, причем у распространенных видов этот показатель выше — 8%.

Итоги этой работы опровергают распространенное суждение о том, что биоразнообразие насекомых меняется из-за исчезновения более редких видов. А потери видов, которые доминировали ранее, не компенсируются ростом числа более редких.

Это имеет далеко идущие последствия, польку многочисленные виды насекомых служат пищей для птиц и животных. Изменения, о которых узнали ученые, могут в конечном итоге обернуться перестройкой как пищевых цепей, так и целых экосистем.

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