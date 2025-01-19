Верят ли учёные в инопланетян? Большинство ответило «да»

Масштабный опрос более 1000 астробиологов и исследователей из других дисциплин показал довольно оптимистичные результаты (для уфологов).

Исследователи из Великобритании решили выяснить, как относится научное сообщество к важному для любителей научно-популярной фантастики вопросу: «Существует ли внеземная жизнь?». Интересно, что большинство опрошенных ответили на этот вопрос утвердительно – причем многие исследователи верят, что подобная жизнь является разумной.

Всего в исследовании, результаты которого были опубликованы в журнале Nature Astronomy, приняли участие 521 астробиолог и 534 ученых других специализаций. 86,6% астробиологов – биологов, которые изучают жизнь на других планетах и мирах — согласились или «категорически согласились» с утверждением, что инопланетная жизнь существует в какой-либо форме. Отрицательно ответили на вопрос менее 2% опрошенных, остальные 12% со своим мнением по этому поводу так и не определились. Когда же астробиологов спросили, верят ли они в существование «сложных» или «разумных» инопланетных существ, 67,4% астробиологов остались так же оптимистичны.

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В отношении учёных других специализаций эти результаты разнились не сильно: 88,4% исследователей (не астробиологов) верят в существование внеземной жизни, а 58,2% даже считают, что инопланетяне могут быть разумны. Получается, в научном сообществе существует что-то вроде консенсуса на тему того, что где-то внеземная жизнь всё-таки есть, осталось только её найти.

По словам Владимира Губайловского с научно-популярного портала TechInsider, эти выводы говорят о том, что только глубокие пессимисты могут считать, что из более чем 100 миллиардов существующих галактик где-то во вселенной не найдется уголок, где могла зародиться жизнь (тем более, нам уже известно, что среда, пригодная для зарождения жизни, много где есть).

Конечно, пока что доказательства существования или прошлого существования инопланетных форм очень шаткие и «косвенные» – те же следы водоёмов на Марсе. Но многие исследователи — в том числе из «непредвзятых» дисциплин — считают, что уже этих данных и чисто математической вероятности, помноженной на оптимизм, достаточно, чтобы ответить утвердительно на вопрос о существовании инопланетян.