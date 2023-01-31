Ученый из США разгадал тайну йети

За образом снежного человека может скрываться американский черный медведь.

Тысячи встреч с бигфутами и йети в Северной Америке на самом деле могли быть встречами с американскими черными медведями. К таким выводам пришел исследователь из США Фло Фоксон, который проанализировал статистические данные.

Йети, сасквоч, бигфут, снежный человек — так называются легендарные человекообразные существа, которые якобы встречаются в высокогорных районах Земли. С XIX века в США и Канаде появилось множество сообщений о следах этих существ или встречах с ними. Чаще всего очевидцы описывали йети, как гигантского волосатого гоминида, который передвигается на двух ногах.

Фло Фоксон решил подойти к тайне йети с точки зрения математики. Он, с одной стороны, проанализировал тысячи свидетельств о встречах с йети в США и Канаде — главным образом, за вторую половину XX века. С другой стороны, Фоксон изучил открытые данные по популяциям американского черного медведя (Ursus americanus) в разных штатах и провинциях США и Канады и соотнес их с данными о численности населения в этих регионах.

Анализ показал сильную статистическую связь между наличием в конкретном регионе крупной популяции черных медведей и числом сообщений о встречах с йети.

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«В среднем, одно сообщение о йети приходится примерно на 900 черных медведей в определенном штате или провинции. Согласно нашим статистическим расчетам, большинство предполагаемых йети в действительности оказывались животными», — сообщил Фоксон.

Американский черный медведь Фото: Wikimedia Commons

Ученый отметил, что большинство людей, которые заявляли, что видели йети, на самом деле вполне могли видеть черных медведей — последние часто ходят на задних лапах, что придает им сходство с гигантскими обезьянами.

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