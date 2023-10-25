Ученым удалось «заразить» здоровых мышей болезнью Альцгеймера

Роль кишечного микробиома в возникновении болезни Альцгеймера наконец подтверждена.

Используя трансплантацию кишечной микробиоты, международная группа исследователей показала, что нарушения памяти у людей с болезнью Альцгеймера могут передаваться молодым здоровым крысам. Исследование также показало, что определенные бактерии в кишечнике напрямую связаны со снижением когнитивных функций у пациентов с болезнью Альцгеймера.

Работа команды ученых подчеркивает, что микробиом кишечника является ключевой областью исследований болезни Альцгеймера и других форм деменции, и это может привести к поиску новых способов лечения этого заболевания.

«Людям с болезнью Альцгеймера диагноз обычно ставится при появлении когнитивных симптомов или после них, что может быть слишком поздно, по крайней мере, для современных терапевтических подходов. Понимание роли кишечных микробов во время продромальной или ранней стадии деменции до потенциального появления симптомов может открыть возможности для разработки новой терапии или даже индивидуализированного вмешательства», – Ивонн Нолан, нейробиолог из Университетского колледжа Корка (UCC) в Ирландии.

Недавно появились данные, указывающие на то, что изменения в микробиоте кишечника являются потенциальным фактором риска развития болезни Альцгеймера, хотя неясно, как они вообще могли быть связаны. Теперь у нас есть подтверждение того, что кишечная микробиота действительно играет причинную роль в развитии симптомов разрушительного заболевания.

«Болезнь Альцгеймера – коварное заболевание, эффективного лечения которого пока не существует. Это исследование представляет собой важный шаг вперед в нашем понимании болезни», – объясняет Сандрин Тюре, нейробиолог из Королевского колледжа Лондона.

Нолан, Тюре и их коллеги попытались понять, как микробиота кишечника у пациентов с болезнью Альцгеймера влияет на здоровье мозга и поведение. Участники исследования, в том числе 69 человек с болезнью Альцгеймера и 64 здоровых человека из контрольной группы, сдали кровь для исследования, причем участники из каждой группы также предоставили микробиоту кишечника через образцы стула.

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Кишечную микробиоту пациентов с болезнью Альцгеймера трансплантировали 16 молодым взрослым крысам, чьи микробиомы были ослаблены антибиотиками в течение недели. Соответствующая группа из 16 крыс получила кишечную микробиоту от людей из здоровой контрольной группы.

По крайней мере через 10 дней после трансплантации крыс подвергали поведенческим тестам, предназначенным для оценки эффективности памяти, а также других черт, связанных с болезнью Альцгеймера.

У крыс, которые перенесли трансплантацию микробиома от пациентов с болезнью Альцгеймера, наблюдалось нарушение поведения памяти, особенно те, которые зависят от процесса, называемого нейрогенезом гиппокампа взрослых. Гиппокампальный нейрогенез создает новые нейроны в гиппокампе – области нашего мозга, важной для памяти и настроения, и одной из первых областей, пораженных болезнью Альцгеймера.

«Тесты памяти, которые мы проводили, основаны на росте новых нервных клеток в области гиппокампа мозга. Животные с кишечными бактериями людей с болезнью Альцгеймера производили меньше новых нервных клеток и имели нарушения памяти», – Ивонн Нолан.

Крысы с микробиотой кишечника пациентов с болезнью Альцгеймера демонстрировали более серьезные нарушения нейрогенеза гиппокампа, когда сами доноры имели более низкие показатели когнитивных тестов.

«Нарушение нейрогенеза может быть связующим звеном между наблюдаемым изменением состава микробиоты кишечника и когнитивными нарушениями при болезни Альцгеймера», – пишут исследователи.

У пациентов с болезнью Альцгеймера значительно снизилось количество бактерий рода Coprococcus, которые связаны со здоровым старением. У них также было значительно больше бактерий из рода Desulfovibrio, чем у когнитивно здоровых людей из контрольной группы.

По мнению команды, будущие исследования должны тщательно оценить другие аспекты, влияющие на микробиоту кишечника, такие как состояние здоровья, факторы образа жизни и история приема лекарств.