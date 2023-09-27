Учёные добыли РНК вымершего тасманийского волка: это дает надежду на воскрешение вида

Исследователи продолжают двигаться к тому, чтобы вернуть тилацина, истребленного человеком.

С помощью специально модифицированного протокола шведская команда извлекла миллионы нитей РНК из кожи и мышц мертвого 132-летнего тасманийского волка, или тилацина. Это первый случай извлечения у вымершего животного РНК – молекулы, которая может помочь оживить вид.

Полосатый плотоядный сумчатый зверь, известный ученым как Thylacinus cynocephalus, был истреблен на острове Тасмания в Австралии в 1930-х годах. Это один из первых видов, вымирание которого происходило «на глазах» у человечества: тилацина даже успели снять на черно-белую съемку, а последний известный тасманийский волк по кличке Бенджамин жил в зоопарке и привлекал неусыпное внимание публики.

РНК переводит информацию, закодированную в ДНК, в белки – и её восстановление у вымерших животных вроде тилацина может открыть кладезь информации о генах вида, которая считалась безвозвратно утерянной.

«Восстановление профилей экспрессии РНК, больше не существующих в живых клетках, расширяет возможности углубиться в биологию вымерших животных. Это первый раз, когда мы увидели существование специфичных для тилацина регуляторных генов, таких как микроРНК, которые вымерли более ста лет назад», – Эмилио Мармол-Санчес, биоинформатик из Стокгольмского университета.

В то время как чтение последовательностей ДНК говорит нам, какие гены есть у того или иного вида, последовательности РНК показывают, какие гены на самом деле «включаются» и используются для создания белков внутри клеток. Но РНК гораздо более хрупкая структура и разрушается гораздо быстрее, чем ДНК, поэтому спасти исторические образцы довольно сложно. Но возможно.

Мармол-Санчес и его коллеги взяли шесть образцов мышц и кожи у тилацина, который был внесен в музейный каталог в 1891 году и хранился на полке в Музее естественной истории в Стокгольме.

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Панель из трех изображений тасманийского волка из Музея естественной истории в Стокгольме: на одном изображено его тело целиком, на втором – голова, а на третьем – идентификационные метки.

РНК, полученная из тела 132-летнего тилацина, далеко не самая старая. Например, не так давно РНК извлекли из тела сородича волка, сохранявшегося в вечной мерзлоте примерно 14 300 лет, а также из организма мумифицированного человека возрастом 5 300 лет. Но тилацин – первое действительно вымершее животное, у которого удалось извлечь РНК.

Некоторые из его РНК имеют признаки повреждения, чего и следовало ожидать при хранении образца в течение многих лет – или при использовании химикатов для бальзамирования. Образцы также были загрязнены человеческой и, возможно, бактериальной РНК, но исследователи смогли подтвердить подлинность последовательностей РНК тилацина, сопоставив их с геномом вида.

В образцах мышц тасманийского волка они обнаружили РНК, которая кодирует тканеспецифичные белки, включая тайтин и актин – они позволяют мышечным волокнам растягиваться и сокращаться, а в коже была найдена РНК, которая кодирует структурный белок, называемый кератином.

«Профили транскрипции сильно напоминают профили современных видов и показывают специфические анатомические особенности, такие как медленные мышечные волокна [в образцах скелетных мышц] или инфильтрацию крови», – пишут исследователи.

Исследовательская группа воодушевлена своими выводами. Учёные надеются, что их эксперименты помогут смелой миссии по возрождению тилацина – проекту, который затрагивает множество этических и технологических вопросов.

А ещё секвенирование РНК вымерших видов может предоставить исследователям возможность обнаружить присутствие различных РНК-вирусов, что может улучшить наши познания вирусной эволюции.