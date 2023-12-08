Учёные доказали плюсы веганства в эксперименте на близнецах

Эксперимент с близнецам был организован, чтобы исключить генетические различия и различия в воспитании.

Всего за два месяца у людей, посаженных на экспериментальную веганскую диету, наблюдалось снижение уровня инсулина, снижение веса и снижение уровня белка, связанного с сердечно-сосудистыми заболеваниями и инсультом. Такие результаты показало новое исследование.

Ученые говорят, что полученные данные предоставляют еще больше доказательств того, что веганская диета не только является выгодным вариантом для экологичного образа жизни, но и действительно полезна для нашего здоровья.

«Если вы задумываетесь о том, чтобы стать долгожителем, то согласно этому исследованию, многим было бы полезно перейти на растительную диету», – Кристофер Гарднер, ученый-диетолог Стэнфордского университета.

Для своего исследования ученые набрали 22 пары здоровых однояйцевых близнецов – чтобы исключить резкие генетические различия, различия в воспитании и образе жизни – и разделили их на две группы.

Обе группы получали здоровую диету, содержащую овощи, бобовые, фрукты, цельнозерновые продукты, орехи и семена. Единственная разница заключалась в том, что один из близнецов в каждой паре также мог есть мясо, в то время как диета другого была строго растительной.

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«Это исследование не только позволило новаторски доказать, что веганская диета полезнее, чем традиционная всеядная диета, но и участие близнецов в эксперименте стало настоящим прорывом», – Кристофер Гарднер.

В течение первых четырех недель исследования обеим группам доставляли специально приготовленную еду на завтрак, обед и ужин, а также давали строгие инструкции относительно того, какую пищу им можно и нельзя есть. Во второй части эксперимента участники продолжили диету, но на этот раз они закупали продукты и готовили для себя пищу самостоятельно – ещё четыре недели.

В то время как обе группы улучшили свое сердечно-сосудистое здоровье, наибольшие улучшения наблюдались у тех участников эксперимента, кто соблюдал растительную диету. У них не только снизился уровень инсулина натощак на 20 процентов, но и уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). Этот белок транспортирует по организму молекулы жира, в частности холестерина, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Оптимальный уровень холестерина ЛПНП составляет менее 100 мг/дл.

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Авторы объясняют, что исследование не было направлено на контроль потребления калорий, поэтому снижение уровня холестерина ЛПНП может быть связано с потерей веса теми, кто придерживается веганской диеты. Исследование также отметило ожидаемое снижение уровня витамина B12, но, поскольку эксперимент занял короткий период времени, оно не было значительным, считают ученые.

Переход на строго растительную пищу может быть рискованным, если делать это без подготовки, – организму труднее получать некоторые важные питательные вещества (тот же B12) исключительно из растительной пищи. Поэтому начинающим веганам рекомендовано регулярно сдавать анализы и принимать необходимые БАДы, чтобы нейтрализовать любые негативные эффекты.