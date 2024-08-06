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Учёные хотят сделать «биобанк» вымирающих видов животных на Луне

Фото: nousnou iwasaki / unsplash

В то время как учёные публикуют пугающие прогнозы об исчезновении более полумиллиона видов млекопитающих к концу этого тысячелетия, международная команда исследователей внесла нестандартное предложение.

Биоразнообразие Земли можно сохранить с помощью «пассивного» репозитория на Луне, предлагают исследователи в новой работе, опубликованной в журнале BioScience

По словам  доктора Мэри Хагедорн из Смитсоновского национального зоопарка и ее команды, такое «удаленное» биохранилище поможет защитить вымирающие и особо значимые земные виды животных, растений и микроорганизмов. Банк с образцами всех нужных видов за пределами нашей планеты станет страховкой для биоразнообразия Земли на случай стихийных бедствий, изменений климата, войн и других социально-экономических катастроф.

Используя метод криоконсервации, учёные смогут заморозить клетки выбранных образцов, подавляя их биологическую активность, но при этом позволяя им оставаться живыми в течение сотен лет. Отмечается, что самой важной задачей на Луне будет обеспечить защиту образцов от радиации и их содержание в сверхнизкой температуре (-196 °C). По словам учёных, наш спутник является одним из немногих мест, где возможно создание подобных условий в глубоких кратерах вблизи полярных регионов, куда не проникает солнечный свет.  

Считается, что такие низкие температуры позволят сохранить образцы в должном виде для будущей процедуры клонирования после возвращения на нашу планету, пережившую катастрофу, или для терраформирования в других мирах – то есть процесса создания экологических условий пригодных для комфортной жизни человека и земных существ.

Сейчас команда тестирует предложенную систему на рыбах-бычках Asterropteryx semipunctata. Образцы их криоконсервированных клеток планируют подвергать радиации в земной лаборатории для проверки на прочность. Команда также надеется провести испытания на Международной космической станции и ищет соратников для своих амбициозных планов – на Земле или на Луне. 

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