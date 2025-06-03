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Учёные научились контролировать тараканов-киборгов

Учёные научились контролировать тараканов-киборгов

Их движениями управляют с помощью ультрафиолетового света.

Исследователи из японского университета научились управлять тараканами с помощью небольших шлемов с ультрафиолетовыми огоньками. Своих подопытных ученые назвали «биоинтеллектуальными насекомыми-киборгами».

На спины тараканов водрузили небольшие рюкзачки с сенсорами, а на их головы приделали шлемы с двумя лампочками с правой и с левой стороны. Когда ученые хотели, чтобы насекомые двигались в определенную сторону — например, во время прохождения лабиринта — на их головах активировалась одна из лампочек, вызывая у них отрицательную реакцию и желание удалиться от источника ультрафиолетового света. То есть насекомое начинало двигаться в противоположную сторону от той, с какой стороны загорался свет. Так исследователям удавалось манипулировать тараканами, задавая направление их маршруту. 

В 94% случаев «биоинтеллектуальным насекомым-киборгам» удавалось справиться с лабиринтами под руководством своих операторов. Исследователи считают, что подобные неинвазивные методы контроля над мозгом насекомых могут быть успешными в будущем благодаря их безопасности и надежности.

Тараканов-киборгов делали и раньше

Но других! Ещё в 2015 году команда инженеров из техасского университета разработала микрочип, который крепится на спину таракана с помощью специальной краски и по высокочувствительным проводам подает сигналы прямо в нервную систему насекомого. Этот крошечный компьютер весит менее трех граммов и работает на литиевой батарейке.

Во время испытаний ученые продемонстрировали систему дистанционного управления, с помощью которой можно контролировать движения таракана-робота. Таких тараканов планировали использовать в качестве миниатюрных роботов, которые отлично справятся с перемещениями в труднодоступных местах. Помимо чипов, на их теле можно закрепить камеры и датчики и с их помощью собирать необходимые данные. 

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