Учёные подтвердили: средиземноморская диета действительно помогает продлить жизнь

И не только диета, а в целом образ жизни! Это удалось выяснить в новом масштабном исследовании.

Средиземноморская диета, богатая фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами и рыбой, уже давно считается крайне полезной для здоровья. Например, Сардиния (Италия) считается местом, где живёт рекордное число мужчин старше ста лет.

Учёный Джанни Пес, обнаружив этот феномен в конце 1990-х, провел тщательный опрос более 300 долгожителей, используя пространные анкеты. Он пришёл к выводу, что долголетие можно объяснить крутыми улочками, любовью к семье, почитанием старших, матриархальной культурой (за близких здесь отвечают в основном женщины) и – главное – простым традиционным рационом питания. А еще Джанни сделал любопытное открытие: оказывается, супруги долгожителей живут дольше, чем их братья и сестры – то есть рацион и образ жизни влияют на долголетие больше, чем гены.

Теперь ученые выяснили, что средиземноморский стиль жизни в целом может стать вашим билетом в здоровую и долгую старость.

Новое исследование, в котором приняли участие 110 799 человек в Великобритании, выявило особенности диеты, общения и отдыха, которые снижают риск смертности от рака и других причин. В этой работе ученые впервые проанализировали влияние средиземноморской диеты на население за пределами средиземноморской страны, а также изучили другие аспекты средиземноморского образа жизни, включая уровень отдыха и общения.

Исследователи обнаружили, что те, кто придерживался средиземноморского образа жизни, имели на 29 процентов меньший риск смертности от любых причин и на 28 процентов меньший риск смертности от рака в среднем – по сравнению с теми, чьи повседневные привычки были наименее похожи на средиземноморские.

В целом средиземноморский образ жизни исследователи описывают так: оставаться активными, высыпаться, поддерживать связь с друзьями и ограничивать количество времени, которое мы проводим за экранами телевизоров, компьютеров и смартфонов.

«Это исследование показывает, что люди за пределами Средиземноморья может перенять их диету, используя местные продукты, и принять общий средиземноморский образ жизни в своем культурном контексте. Мы видим возможность культурного переноса этого образа жизни и его положительное влияние на здоровье», – Мерседес Сотос Прието, соавтор исследования из Автономного университета Мадрида.

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Исследователи подчеркивают, что образ жизни должен адаптироваться от страны к стране в зависимости от климата, местных продуктов питания и обычаев, но принципы средиземноморских народов, по-видимому, оказывают положительное воздействие на наше здоровье.

Анкеты участников использовались для оценки диеты и образа жизни, при этом люди сообщали о том, что они обычно едят и делают изо дня в день. Но именно «физическая активность, отдых, социальные привычки и веселье» оказали наибольшее влияние на риск смертности.

«Модифицируемые модели поведения, такие как диета, физическая активность или употребление алкоголя, играют ключевую роль в предотвращении множества неинфекционных заболеваний и преждевременной смертности», – пишут исследователи.