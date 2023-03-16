Учёные помогли пьяным мышам протрезветь рекордно быстро

Возможно, когда-нибудь их препарат будет спасать от опьянения и людей, эффективно действуя против интоксикации организма.

Представьте себе стремительное уменьшение последствий опьянения или отравления алкоголем всего одним уколом. Именно к этому стремятся исследователи, разрабатывая препарат, который использует гормон фактора роста фибробластов 21 (FGF21), Недавно они с помощью него успешно протрезвили мышей.

Судя по всему, FGF21 повышает бдительность мозга и борется с некоторыми последствиями интоксикации, такими как сонливость и нарушение координации, хотя не влияет на то, как алкоголь расщепляется в организме.

Печень вырабатывает такой гормон как у мышей, так и у людей, что позволяет предположить, что результаты исследований могут быть применимы и к нам. В результате новый препарат можно будет использовать для того, чтобы помочь людям, страдающим от алкогольного отравления или сильного опьянения.

«Мы обнаружили, что печень не только участвует в метаболизме алкоголя, но и посылает гормональный сигнал в мозг для защиты от вредных последствий интоксикации, включая потерю сознания и нарушение координации. Мы также показали, что, увеличив концентрацию FGF21 еще выше с помощью инъекции, мы можем значительно ускорить выздоровление от интоксикации. FGF21 делает это, активируя очень специфическую часть мозга, которая контролирует бдительность», – Стивен Кливер, молекулярный биологи из Техасского университета.

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Во многих предыдущих исследованиях изучались эффекты FGF21, который может начать вырабатываться по разным причинам, включая потребление этанола, опьяняющего ингредиента алкоголя. По-видимому, это защита от опьянения: было показано, что он стимулирует питье воды и подавляет желание дальнейшего употребления этанола.

В новом исследовании ученые обнаружили, что что мышам, выведенным таким образом, что они не производили FGF21 естественным путем, потребовалось больше времени, чтобы восстановить равновесие и рефлекс выпрямления (коррекция ориентации тела) после введения им алкоголя.

Более того, когда мышам, которые естественным образом вырабатывали FGF21, давали этанол, а затем дополнительную инъекцию гормона, они восстанавливали координацию и прочие рефлексы в два раза быстрее, чем мыши, которым не делали дополнительную инъекцию.

Дальнейший анализ показал, что FGF21 влияет на специфическую область мозга, называемую голубым пятном. Эта область мозга вырабатывает норадреналин, нейротрансмиттер, связанный с реакцией «бей или беги» и регулирующий бдительность и пробуждение от сна.

«Наши исследования показывают, что мозг является основным местом действия эффектов FGF21. Сейчас мы более глубоко изучаем нейронные пути, с помощью которых FGF21 оказывает отрезвляющее действие», – Дэвид Мангельсдорф, фармаколог из Техасского университета.

Интересно, что гормон FGF21 не оказывал такого же восстановительного действия при тестировании с кетамином, диазепамом или пентобарбиталом в исследовании. Это говорит о том, что он умеет противостоять именно этанолу.

Хотя мыши, по данным учёных, пока не ходят в бары, они часто могут перекусывать забродившими фруктами или другими продуктами, содержащими этанол. Возможно, FGF21 в организмах эволюционировал, чтобы помочь им и другим животным уменьшить желание потреблять слишком много алкоголя за раз, защищая их от вызванного алкоголем повреждения печени.

«Эти результаты свидетельствуют о том, что свой путь „печень-мозг“ FGF21 развивал для защиты от интоксикации, вызванной этанолом, и что его можно использовать для фармацевтического лечения острого отравления алкоголем», – заключают исследователи.