Учёные сделали самую маленькую музыкальную пластинку. Она играет рождественскую песню

Пластинка содержит первые 25 секунд песни Rockin' Around the Christmas Tree.

В прошлом году ученые из Датского технического университета (DTU) создали самую тонкую в мире рождественскую елку – толщиной в атом. Теперь они продолжают развлекаться в преддверии зимних праздников и заодно расширять границы возможного в области науки. На этот раз они выпустили самую маленькую пластинку в мире, которая может проигрывать реальную мелодию.

Полимерная пластинка диаметром всего 40 микрон содержит первые 25 секунд песни «Rockin' Around the Christmas Tree». Один микрон – это тысячная часть миллиметра.

Слушайте <a href=https://music.yandex.ru/album/4023493/track/32973577>Rocking Around the Christmas Tree (From "Home Alone")</a> — <a href=https://music.yandex.ru/artist/7835>Brenda Lee</a> на Яндекс Музыке

Пластинку сделали с использованием устройства, известного как NanoFrazor – оно удаляет крошечные количества материала из твердого куска в определенных местах, в конечном итоге оставляя желаемую форму.

«Чтобы вы могли представить масштабы, в которых мы работаем – мы могли бы поставить свою подпись на эритроците с помощью этой штуки», – говорит Питер Бёггильд, физик из DTU.

NanoFrazor не только создал плоский диск с графикой в его центре, но и вырезал на его поверхности настоящую спиральную канавку, которая включает сигнал в стереофоническом режиме, – в точности как на музыкальной пластинке.

«Мы использовали Nanofrazor в качестве токарного станка для записи – преобразования аудиосигнала в спиральную канавку на поверхности носителя. В данном случае носитель – это другой полимер, не винил. Конечно, это слишком непрактично и дорого, чтобы стать хитом. Чтобы прочитать канавку, нужен довольно дорогой атомно-силовой микроскоп, но это определенно возможно», – Питер Бёггильд.

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И хотя такие крошечные пластинки вряд ли найдут широкое практическое применение, такой необычный эксперимент показывает, как хорошо NanoFrazor умеет быстро и недорого создавать высокодетализированные наноструктуры. И эти наноструктуры могут найти множество ценных применений.

Еще в 2015 году та же группа учёных из DTU создала микроскопическое цветное изображение Моны Лизы, примерно в 10 000 раз меньше оригинальной картины Леонардо да Винчи. Для этого они создали наноструктуру поверхности, состоящую из рядов столбцов, покрытых слоем алюминия толщиной 20 нм. Полученное изображение уместилось на пространстве меньше, чем площадь, занимаемая одним пикселем на дисплее iPhone.

Изначально Nanofrazor создавался для разработки новых видов магнитных датчиков, способных обнаруживать токи в живом мозгу.

«Тот факт, что теперь мы можем очень быстро и точно формировать поверхности с наноразмерной точностью, меняет правила игры. У нас множество идей, что делать с этим дальше, и мы надеемся, что это устройство значительно ускорит прототипирование новых конструкций», – говорит физик из DTU Тим Бут.